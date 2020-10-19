Вучич пообещал добить политическую мафию и криминальных олигархов

19.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что все «мафиози будут побеждены» независимо от «личных, политических и любых других последствий» для него.

Об этом сербский лидер написал на своей странице в инстаграм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в 2012, 2013 и 2014 годах боролись против олигархов, которые грабили страну и хотели ее разрушить, и нам это удалось, мы восстановили государство, – написал Вучич. – Сегодня Сербия занимает первое место в Европе по темпам роста эклномики, зарплаты растут, растут пенсии, люди живут лучше».

Президент Сербии отметил, что «пока мы боролись за лучший уровень жизни, за Косово и Метохию, пока мы боролись за лучшую систему здравоохранения, некоторые люди думали, что самая прибыльная работа – быть бандитами, убивать людей, похищать наших граждан, сеять страх».

«Я обещаю: мы победим их. Я гарантирую им это, независимо от личных, политических и любых других последствий», – резюмировал Александр Вучич.