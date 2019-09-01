Вучич пообещал не превращать концлагеря в торговые центры

01.09.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия примет закон о создании мемориального центра в Белграде на месте гибели десятков тысяч евреев, сербов и цыган, убитых нацистами во Второй мировой войне.

Об этом сообщает агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это предотвратит планы по перепрофилированию бывших зданий двух концлагерей в столице в коммерческое пространство. Законопроект будет направлен в парламент в ноябре при «активном участии еврейской общины Сербии», Она получила заверения от президента Сербии Александра Вучича, что законопроект будет принят, и правительство выделит средства на мемориал.

Торгово-выставочный комплекс 1937 года, построенный в тогдашней столице Югославии, стал лагерем смерти после вторжения нацистов в страну в 1941 году. Там погибло около 30 000 человек, в том числе 7 000 евреев.

После падения коммунизма он и еще одно место концентрационного лагеря в Белграде были проданы государством, но защищены от масштабной перепланировки. Там планировалось построить торговый центр стоимостью $220 млн, принадлежащий холдингу «Дельта».