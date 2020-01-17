Вучич пообещал защитить Республику Сербскую

17.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Белград не допустит ущемления полномочий и прав Республики Сербской как субъекта Боснии и Герцеговины.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что недавно президент Хорватии Зоран Миланович и президент Турции Реджеп Эрдоган обсуждали перспективы ревизии Дейтонских соглашений.

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По словам Вучича, соглашения не могут быть пересмотрены без учета мнения сербского народа.

«Позиция Сербии: Дейтонское соглашение может быть изменено, только если все три народа, входящие в состав Боснии и Герцеговины, согласятся. В ином случае Сербия не даст согласия на какие-либо изменения», – сказал Вучич.

Накануне Сербия утвердила Стратегию обороны и национальной безопасности, где декларируется готовность Белграда оказывать защиту интересов жителей Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. После распада Югославии она оказалась отторгнута от «Большой Сербии», хотя и граничит с ней.

Хорватский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич потребовал от президента Вучича изменить текст Стратегии, убрав оттуда упоминание о Республике Сербской.

Сифет Поджич, новый министр обороны БиГ, в свою очередь, призвал «международные организации, даже те, чьим членом Сербия декларативно стремится стать», повлиять на Белград.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик ранее неоднократно заявлял о возможности воссоединения с Сербией в ответ на признание Западом захваченного сепаратистами Косово.

По его словам, в Боснии и Герцеговине у властей Республики Сербской как энтитета были незаконно изъяты 83 полномочия и переданы центральным органам в Сараево.

«Существует государство Сербия, и существует Республика Сербская, которую они затолкнули в какую-то Боснию и Герцеговину, и сказали нам, что мы должны находиться здесь и страдать, не имея возможности подтвердить все наши свободы и права, которые нам принадлежат», – говорил Додик.