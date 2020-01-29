Вучич пообещал защитить сербов в Боснии

29.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич посетил сегодня город Мрконич в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины).

Этот город с населениес в 17 тысяч, из которых 90% составляют этнические сербы. Город был разрушен в ходе Боснийской войны в 90-е годы и сейчас восстанавливается на средства Сербии.

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«Мрконич – это город-герой, восстановленный с помощью президента Вучича. Инвестиции и деньги важны, но еще важнее послание, которое получили люди: мы являемся частью великого сербского народа и должны отвергать любые попытки разлучить нас. Визит президента Вучича является мощным сигналом. Город Мрконич восстановлен, опрятен, и у города есть потенциал», – сказал сербский представитель в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Лидер Сербии посетил местную гимназию и школу машиностроения, расположенные в одном здании. Оно было разрушено во время хорватской агрессии в 1995 году, но восстановлено благодаря инвестициям Сербии. Сейчас здесь обучаются 500 детей.

На крыльце школы Александр Вучич представил новые планы по восстановлению и помощи городам в Республике Сербской.

«Сегодня мы привезли 600 000 марок для гимназии и школы машиностроения на закупку новых станков. Мы будем инвестировать в дорожную инфраструктуру. Сегодня мы открываем завод в Дрваре на 100 рабочих мест, в основном для женщин», – сказал Вучич.

Он особо подчеркнул, что Сербия не допустит повторения событий 90-х годов, когда в Хорватии и Боснии тысячи сербов были изгнаны из своих домов.

«Мы никому больше не позволим изгнать нас от нашего домашнего очага. Больше не будет «бурь» (так называлась операция хорватской армии по изгнанию сербов из Сербской Краины – ред.). Сербия сегодня сильнее, чем когда-либо, и будет еще сильнее», – сказал Вучич.

Мэр города Дивна Аничич рассказал, что надеется на дополнительную помощь от Сербии в основном в области образования, здравоохранения.

«Мы являемся муниципалитетом возвращенцев, мы были полностью разрушены в ходе войны, и мы все еще восстанавливаемся, поэтому нам, безусловно, нужна помощь», – сказал Аничич.

Сегодня же Вучич принял участие в открытии филиала KomercijalnaBanka в Дрваре и завода Jumko, а также посетил Центр здоровья.