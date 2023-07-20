Вучич попросил генсека НАТО обеспечить безопасность косовских сербам

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В Брюсселе состоялась встреча президента Сербии Александра Вучича с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стороны обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча Вучича и Столтенберга произошла по инициативе президента Сербии. Гость поблагодарил генсека Североатлантического альянса за то, что тот согласился выслушать сербскую позицию.

«Должен сказать, что я очень обеспокоен последними событиями во всем крае Косово и Метохия, и не только на севере. И я не буду использовать момент, чтобы обвинять другую сторону, но этот визит очень важен для нас, потому что происходящее становится все более важным с точки зрения безопасности, а не только как политический вопрос», – отметил Вучич.

Сербский президент подчеркнул, что Белград и Брюссель по-разному смотрят на инциденты, произошедшие на севере Косово и Метохии. Но и та, и другая сторона считают, что все произошедшее было вызвано безответственным подходом властей Приштины.

«Были сербы с тяжелыми ранениями, в них стреляли, и никакого расследования по этому поводу не проводилось, что нас крайне беспокоит. В то же время идут необоснованные и произвольные аресты сербов, что не только беспокоит нас, но и вызывает большую тревогу…. Мы очень ответственно и серьезно сотрудничали с вашими людьми, но вы упомянули резолюцию 1244, которая была принята в соответствии с Уставом ООН, и если мы посмотрим на эту резолюцию, то увидим, что НАТО несет ответственность за обеспечение безопасности в Косово. И я бы попросил вас обеспечить эту безопасность и для сербов», – обратился к собеседнику Вучич.

Он заявил, что за последние шесть месяцев не менее шести сербов были ранены албанцами из огнестрельного оружия.

«В основном силами [косовской] безопасности. К счастью, ни один албанец не был застрелен или серьезно ранен, что показывает, кто что делает», — подчеркнул президент Сербии.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил после встречи с Александром Вучичем, что Альянс продолжает обеспечивать безопасность всех этнических общин в Косово и Метохии. Касаясь же конфликта между сербами и бойцами оккупационного натовского контингента KFOR, он указал, что нападения на миссию НАТО в Косово и Метохии недопустимы.

«Мы увеличили свое присутствие в ответ на усиление напряженности на севере. Мы продолжим беспристрастно обеспечивать выполнение нашего мандата», – сказал Столтенберг.