Вучич посетил ЖД-станцию, которую реконструирует «РЖД- Интернешнл»

21.01.2022  19:34 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, Транспорт, Экономика


Гостем железнодорожной станции ​​«Инджия», которая реконструируется в рамках строительства высокоскоростной железной дороги на участке «Стара-Пазова-Нови-Сад, стал президент Сербии Александр Вучич.

Об этом сербский президент рассказал в своем инстаграме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гостем железнодорожной станции ​​«Инджия», которая реконструируется в рамках строительства высокоскоростной железной дороги на участке...

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Вучич посетил перроны, а также новое здание вокзала, и прокатился на новых железнодорожных вагонах.

«Вместе с Джурджикой Загорац, директором станции «Инджия», я сегодня посетил ее старое рабочее место в совершенно новом духе. Я горжусь Сербией», — написал Вучич в своем профиле «Будущее Сербии» в социальной сети инстаграм.

Реконструкция железнодорожной станции «Инджия» на участке высокоскоростной железной дороги «Стара-Пазова-Нови-Сад» началась в прошлом году. Станция была построена еще в 1883 году и десятилетиями не ремонтировалась.

Как сообщил ИА «Танюг» Ненад Станисавлевич из «Инфраструктуры железных дорог Сербии», работы на станции включают в себя реконструкцию фасада, замену несущих элементов, полное обновление интерьера, внешнюю отделку, обустройство первого этажа и зеленых зон и благоустройство вокруг вокзала.

Кроме того, в пределах станции планируется строительство новых сигнально-охранных и телеграфно-телефонных сооружений и устройств.

Работы по реконструкции железнодорожного вокзала в «Инджия» выполняет российская компания «РЖД Интернешнл».



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