Вучич – послам Запада: «Не позволим унижать Сербию и её граждан»

27.09.2021 19:18 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич встретился с послами «квинты» – западных стран, курирующих Западные Балканы: США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а также посла ЕС в стране.

В ходе встречи обсуждался конфликт на севере Косово и позиция Белграда в этом вопросе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для встречи президента Сербии с послами стало их недавнее совместное требование к Белграду и Приштине заняться «деэскалацией конфликта».

«Мы привержены сохранению мира и уважению Брюссельского соглашения, но мы никоим образом не допустим унижения – ни Сербии, ни ее граждан», – заявил Вучич западным послам.

Также стало известно, что очередные переговоры между Сербией и Косово состоятся в Брюсселе уже в эту среду, Приштину будет представлять «вице-премьер» Бесник Бислими, Белград – директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Сам факт оперативных переговоров на фоне происходящего обострения Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель назвал «позитивным шагом».