Вучич поставил точку в провокациях вокруг Косово

16.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский президент ответил на провокационные вопросы прозападных оппозиционных СМИ о том, что на предстоящей встрече в Вашингтоне он якобы намерен признать независимость Косово.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне стыдно отвечать на подобные вопросы накануне Видовдана (сербский национальный праздник – день святого Вита и годовщина Битвы на Косовом поле – ред.), – ответил президент Сербии оппозиционерам. – Но это больше говорит о них (о задающих такие вопросы – ред.). Это (признание независимости Косово Белградом – ред.) никогда не будет темой (для переговоров – ред.). И мы не позволим сделать это темой».

Поводом для подобных вопросов стали скандальные статьи в оппозиционных сербских СМИ, в которых утверждалось, что на готовящейся в Вашингтоне встрече представителей Белграда и Приштины должно состояться подписание соглашения о взаимном признании, то есть – «Вучич сдаст Косово».

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа на переговорах между Косово и Сербией Ричард Гренелл написал в своем твиттере о том, что «получил от правительств Косова и Сербии обязательство временно приостановить кампанию по отзыву признания независимости Косово (эту кампанию ведет Сербия – ред.) и вступлению (Косово – ред.) в международные организации (ООН, ЮНЕСКО, Интерпол и другие, ее ведет Приштина – ред.), чтобы встретиться в Вашингтоне в Белом доме 27 июня для диалога».

При этом американец пообещал, что если какая-либо из сторон останется неудовлетворенной, то ситуация вернется в прежнее состояние.

«Посмотрим, будут ли албанцы уважать слова Ричарда Гренелла о том, что они не должны участвовать в международных организациях, – прокомментировал слова представителя Трампа Вучич. – Хашим Тачи этого не хотел… Я не вижу решения проблемы Косово в ближайшем будущем, решения, которое было бы одинаково приемлемым или одинаково неприемлемым для обеих сторон…

Идет большая игра между крупными игроками международного сообщества, для которой и мы, и албанцы слишком малы. С другой стороны, и албанцы ведут свои внутренние игры. И я счастлив, что Сербия такие игры не ведет, но ведет себя серьезно и ответственно».

При этом сербский лидер отметил, что из-за Косово и международного давления Сербии предстоит нелегкий период, но страна знает, как бороться за государственные и национальные интересы.

«Нам удалось многое изменить после ужасов 2000 – 2008 годов», – добавил Александр Вучич.