Вучич поставил знак равенства между агрессией НАТО и российской СВО
В интервью швейцарскому еженедельнику Veltvohe по случаю 26-й годовщины начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии президент Сербии Александр Вучич отметил, что в 1999 году был создан прецедент нарушения международного права.
По его словам, теперь методы Запада якобы применяет Россия на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы многому научились. Каждый раз, когда мы вспоминаем всех погибших во время агрессии НАТО… Люди должны знать, что это было сделано незаконно, даже без обсуждения в Совете Безопасности ООН, без какого-либо решения Совета Безопасности. Тогда 19 стран НАТО, на тот момент в 519 раз богаче Сербии, в 228 раз больше по территории и в 160 раз больше по населению, напали на маленькую страну и нарушили международное право. Это создало большой прецедент в мире, который многие называют «прецедентом Косово». Это означает, что великие державы, когда они пожелают, могут нарушать международное право и тем самым поддерживать раздел суверенного, международно признанного государства. Они заявили, что у них был альтруистический и гуманный подход. Сейчас, когда происходит что-то подобное [на Украине], они категорически против этого, говоря, что это нарушение международного права», – заявил Вучич.
Вучич считает, что всё, что Запад сделал в отношении Сербии, теперь возвращается ему бумерангом на Украине, потому, что Россия сейчас использует те же нарративы, которые в свое время Запад использовал против СРЮ.
«Это умная политика российского руководства. Это нехорошо для нас, но это хорошо для них. Что вы можете возразить? То, что бомбардировки Сербии были законны, а их нет? Они [на Западе] хотят избежать любых разговоров об этом…
Когда они говорят, что предотвратили гуманитарную катастрофу в Косово, выходит, что тот же принцип был использован в Донецке и Луганске… Говорили, что там была гуманитарная катастрофа. Теперь я спрашиваю своих друзей на Западе, скажите, а чем вы занимались 1999 году, вы будете и дальше поддерживать международное право или нет?», – не без сарказма задал риторический вопрос Вучич.
При этом он отметил, что не верит утверждениям европейцев о том, что Владимир Путин собирается напасть на Европу.
«Я не верю, что это идея Путина. Может быть, они умнее и у них лучше интеллект, чем у меня. Просто напомню, я знал, что Путин нападет на Украину, и когда я сказал это публично, они возразили, что этого не произойдёт. Я не верю, что Путин нападет на Прибалтику, Румынию или на кого-либо еще. Он хочет снова стать частью мира, когда он достигнет своих национальных и государственных интересов, с его точки зрения. Тогда он захочет жить нормально, он хочет увидеть снятие санкций», – отметил президент Сербии.
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