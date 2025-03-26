Вучич поставил знак равенства между агрессией НАТО и российской СВО

В интервью швейцарскому еженедельнику Veltvohe по случаю 26-й годовщины начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии президент Сербии Александр Вучич отметил, что в 1999 году был создан прецедент нарушения международного права.

По его словам, теперь методы Запада якобы применяет Россия на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы многому научились. Каждый раз, когда мы вспоминаем всех погибших во время агрессии НАТО… Люди должны знать, что это было сделано незаконно, даже без обсуждения в Совете Безопасности ООН, без какого-либо решения Совета Безопасности. Тогда 19 стран НАТО, на тот момент в 519 раз богаче Сербии, в 228 раз больше по территории и в 160 раз больше по населению, напали на маленькую страну и нарушили международное право. Это создало большой прецедент в мире, который многие называют «прецедентом Косово». Это означает, что великие державы, когда они пожелают, могут нарушать международное право и тем самым поддерживать раздел суверенного, международно признанного государства. Они заявили, что у них был альтруистический и гуманный подход. Сейчас, когда происходит что-то подобное [на Украине], они категорически против этого, говоря, что это нарушение международного права», – заявил Вучич.

Вучич считает, что всё, что Запад сделал в отношении Сербии, теперь возвращается ему бумерангом на Украине, потому, что Россия сейчас использует те же нарративы, которые в свое время Запад использовал против СРЮ.

«Это умная политика российского руководства. Это нехорошо для нас, но это хорошо для них. Что вы можете возразить? То, что бомбардировки Сербии были законны, а их нет? Они [на Западе] хотят избежать любых разговоров об этом… Когда они говорят, что предотвратили гуманитарную катастрофу в Косово, выходит, что тот же принцип был использован в Донецке и Луганске… Говорили, что там была гуманитарная катастрофа. Теперь я спрашиваю своих друзей на Западе, скажите, а чем вы занимались 1999 году, вы будете и дальше поддерживать международное право или нет?», – не без сарказма задал риторический вопрос Вучич.

При этом он отметил, что не верит утверждениям европейцев о том, что Владимир Путин собирается напасть на Европу.