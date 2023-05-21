Вучич повторяет ошибки Януковича: Оппозиция в Сербии провела репетицию «майдана»

Сербская оппозиция провела своеобразную репетицию «майдана», выведя на улицы Белграда более 150 тысяч человек и парализовав на несколько часов не только столицу Сербии, но и значительную часть страны. Главным требованием акции была отставка президента страны Александра Вучича.

Сам Вучич пока повторяет ошибки экс-президента Украины Януковича с его «антимайданом». Сербский лидер анонсировал на 26 мая в Белграде масштабный митинг «в защиту свободолюбивых и демократических ценностей», но оппозиция на следующий день точно соберёт больше людей, и может перейти к захвату органов власти, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пятницу, 19 мая, значительная часть Белграда находилась под полным контролем оппозиции. По призыву прозападных политических сил десятки тысяч людей в 18:00 собрались у здания Скупщины (парламента) Сербии, потом прошли центральной улицей Князя Милоша до моста «Газела» и стадиона «Арена Белград».

Движение по этому мосту – одному из главных путепроводов столицы Сербии – было заблокировано на четыре часа. При этом группа демонстрантов с палатками блокировало движение по автобану в районе «Арены» до утра 20 мая.

Всего в акции приняло участие более 150 тысяч человек (оппозиционеры и вовсе заявляют о 200 тысячах), причём, когда улицы были заполнены народом – полиции на них вообще не было. Полицейские появились позже, когда большинство участников акции уже разошлось, – правоохранители занимались исключительно дорожным движением.

Акция оппозиции прошла под лозунгом «Сербия против насилия», а её причиной организаторы называли недавние массовые расстрелы – в белградской школе и в окрестностях города Крагуевац. Формальными требованиями оппозиционеров является отставка главы МВД Сербии Братислава Гашича и директора БИА (аналог ФСБ) Александра Вулина, смена состава регулятора телерадиовещания и лишение лицензий ведущих частных телеканалов – Pink и Happy. Однако фактически собравшиеся хотели лишь одного – отставки президента Сербии Александра Вучича.

Люди требовали не ужесточения контроля над оборотом оружия, не создания специальных программ по воспитанию молодежи и не строгости законодательства в плане наказания за преступления, связанные с насилием. Главная идея оппозиционеров – сместить президента, и сразу всё наладится.

При этом социальные проблемы современной Сербии возникли вовсе не в результате правления Александра Вучича и возглавляемой им Сербской Прогрессивной Партии. Расшатывать основы сербского общества начали как раз те политические силы, которые правили до Вучича, и которые сейчас выводят народ на улицы. Именно эти «свободные, демократические и современные» политические силы из года в год вытравливают из сербов традиционные ценности, защищающие нацию от больного насилия и распущенности.

Стоит отметить, что при Вучиче большинство тех, кто выходят на протесты оппозиции, живёт очень даже неплохо. На акции 19 мая основную массу протестующих составляла молодежь и люди среднего возраста, прилично одетые, фотографирующие друг друга на дорогие телефоны, с улыбками на лицах. Поверить, что этим людям тяжело живется, так же трудно, как поверить в то, что веселящееся шествие скорбело по погибшим в ходе недавних трагедий.

Сам Александр Вучич ставит на других людей – куда более бедных жителей провинции, жизнь которых за последнее десятилетие, конечно, улучшилась, но далека от белградской. Именно их власти планируют свезти со всей Сербии 26 мая на митинг «в защиту свободолюбивых и демократических ценностей» – что поразительно напоминает приезд жителей Донбасса и Юго-Востока Украины на «антимайдан» в поддержку Виктора Януковича.

Такие ассоциации появились не только у меня. Достаточно известный как в Сербии, так и на Украине австрийский атлантист Гюнтер Фелингер написал 20 мая в Твиттер*: «Сербия преисполнена революцией, направленной на снос Вучича, этого балканского Януковича!», «Да СербоМайдану, да падению Вучича, да концу пророссийской Сербии, да европейской Сербии!».

Сам Александр Вучич, выступая 19 мая на митинге в городе-спутнике Белграда, Панчево, заявил:

«От разных служб мне поступают данные, и наши братские службы с Востока говорят нам, что [акции оппозиции] это попытки цветных революций и так далее. А я им говорю – не знаю, что они пытаются, знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией, смертью детей, чтобы стать большими, лучшими и более умными для нашего народа, чем они когда-либо были».

Стоит отметить, что манёвр у Вучича ещё более ограничен, чем у Януковича в 2013-2014 годах. Во-первых, его противники пока не начали силовых акций против властей типа долговременной блокады коммуникаций и захвата административных зданий, что снижает легитимность применения силовиков. Во-вторых, при всей формальной многовектороности, Вучич фактически ставит только на Запад, и не просит о поддержке ни Россию, ни Китай.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от исхода мероприятий в Белграде в грядущий уикенд – ведь на следующий день после митинга Вучича оппозиция уже анонсировала очередную серию акции «Сербия против насилия». Если оппозиционерам удастся собрать ещё больше людей, чем 19 мая, то не исключено, что будет образован палаточный городок (собственно, необходимая часть любого «майдана») и начнутся попытки захвата органов государственной власти.

Откровенно говоря, 19 мая протестующие могли без проблем захватить то же здание Скупщины, и дело не только в том, что его фактически никто не защищал. Как показали события в Капитолии 6 января 2021 года, при определённом количестве штурмующих любая охрана бессильна. Судя по всему, количество участников акции в минувшую пятницу в Белграде было неожиданным для её организаторов – ведь на первый марш «Сербия против насилия» 8 мая собрались чуть более 10 тысяч человек. Видимо, именно поэтому палатки оппозиционеров возле «Арены Белград» простояли только до утра 20 мая, – ведь «майдан» требует более серьёзной подготовки.

Однако репетицию можно считать вполне успешной: никаких попыток прекратить блокирование автобана власти не предприняли, и даже уголовное дело по этому факту не возбуждено. Более того, Александр Вучич побоялся появиться на публике в воскресенье, 21 мая, когда должна была состояться церемония открытия нового стадиона в городе Лесковац.

Да и в целом сербские власти пребывают в ступоре, единственное, что сделали государственные и ряд частных телеканалов – в своих репортажах попытались занизить количество участников оппозиционной акции. Никакой публичной реакции Александра Вучича на неё до сих пор нет, как нет и ответа на вопрос: какова будет реакция власти, если «майдан» в Белграде всё же начнётся?