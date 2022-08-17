Вучич пожаловался Столтенбергу на албанцев, а Столтенберг ему – на русских

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Накануне встречи с премьер-министром самопровозглашенного Косово президент Сербии Александр Вучич встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

До этого они провели переговоры, главной темой которых стала ситуация в Косово и Метохии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за происходящим в южной сербской провинции, и в случае угрозы стабильности КФОР (международный контингент НАТО в КиМ – ред.) – готов вмешаться и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и свободы передвижения.

Он также отметил, что для улучшения ситуации обе стороны должны проявлять сдержанность и избегать эскалации, и что НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией на местах. Генсек Альянса также указал, что диалог при посредничестве ЕС является единственным способом преодолевать разногласия.

«Диалог — это платформа для поиска решения, которое уважает права всех сообществ». Я приветствую следующий раунд диалога, который состоится завтра. Все стороны в диалоге должны проявить гибкость и готовность к компромиссу», — вещал Столтенберг на совместной пресс-конференции, передает Tanjug.

Генсек утверждал, что НАТО «ценит долгосрочное партнерство с Сербией», и добавил, что продолжит работу по укреплению стабильности и мира на Балканах.

Он указал, что роль НАТО в Косово основана на четком мандате ООН о том, что КФОР является нейтральным, он не будет участвовать в конфликте, но что его роль заключается в обеспечении безопасности для всех сообществ.

Он также сообщил, что также говорил с Вучичем о «жестокой войне России против Украины», отметив, что международному сообществу важно быть единым в своем осуждении агрессии.

«Атаки на атомные электростанции представляют серьезную угрозу безопасности этих объектов. Они повышают риск ядерных инцидентов и подвергают опасности население Украины и соседних стран, а также все международное сообщество», – сказал он и призвал разрешить проведение инспекции Международным агентством по ядерной энергии (МАГАТЭ).

Президент Вучич также отметил, что для Сербии мир и стабильность имеют решающее значение, и роль КФОР и НАТО в Косово важна. Он поблагодарил генсека НАТО за желание выслушать позицию Сербии, добавив, что они обсудили все, что происходит в Косово и Метохии.

Вучич также напомнил, что начальник Генерального штаба сербской армии по его приказу в критический вечер в начале августа связался с командующим КФОР, что оказало существенное влияние на снижение напряженности и смягчение кризиса в этой провинции.

«Мы будем и впредь уважать мандат КФОР, в соответствии с международным публичным правом, нормами ЕС, и я верю, что мы всегда сможем найти понимание и желание как Йенса Столтенберга, так и НАТО и КФОР для обеспечения мира и стабильности», — сказал Вучич.

Он отметил, что завтрашние переговоры в Брюсселе будут трудными, потому что между сторонами нет согласия практически ни по одному вопросу, но Сербия будет придерживаться международного публичного права, Устава ООН, резолюции ООН и Брюссельского соглашения, всего, что было подписано.

Он также указал, что представил Столтенбергу позицию Сербии, представил список вторжений спецподразделений Приштины в северное Косово, а также список нападения на сербское население Косово.

Что касается двусторонних отношений между Сербией и НАТО, Вучич сказал, что он еще раз озвучил Столтенбергу, что Сербия является нейтральной в военном отношении страной, которой она останется.

Президент Сербии также отметил, что сербская армия и сербская полиция никогда не пересекали административную линию с Косово и Метохией, а представители временных институтов в Приштине лгут.

При этом, по словам сербского лидера, у стран «пятерки» и Сербии разные взгляды на нападения на сербов и ситуацию в Косово. Они видят насилие на баррикадах во время протестов, но не систематическое, законное и существенное насилие в отношении сербов.

Он указал, что после Брюссельского соглашения наша сторона подписала, что спецподразделения Приштины имеют очень ограниченный доступ на север. Однако власти Приштины оправдывают каждое вторжение на север Косово борьбой с организованной преступностью, поскольку каждый серб, выступающий против них в любом месте, является преступником.

Вучич отметил, что сейчас в Косово выросло новое поколение молодых людей, которые больше не будут терпеть террор и не согласны считать эту территорию как независимое государство, как это видят 22 из 27 стран ЕС. По словам президента, эти молодые люди воспринимают Косово как территорию Сербии, что соответствует резолюции 1244 и международному публичному праву.

Он также отметил, что в переговорах между Белградом и Приштиной необходим рациональный подход и компромиссное решение, а не решение в соответствии с чьими-то пожеланиями, которое будет шантажировать Сербию или издать приказ о том, как Сербия должна вести себя.

«Они говорят: «Мы ждем взаимного признания, и если этого не произойдет, то это будет вина Сербии». Это не работает таким образом. Мы должны поговорить друг с другом и посмотреть, какое будет правильное компромиссное решение. Мы к этому готовы», — заявил Вучич.

На просьбу прокомментировать заявление Альбина Курти о возможности вмешательства России в конфликт между Белградом и Приштиной, Вучич ответил, что не верит, что Альбин Курти и Приштина обеспокоены этим.

«Речь идет о политической риторике, что вы можете использовать что угодно против кого-то. Мне легко опровергнуть эти утверждения, потому что уже более 100 дней мы слышим о желании Сербии атаковать некоторые объекты или страны в регионе. По их словам, это должно было произойти четыре-пять месяцев назад, но пока этого не произошло. Это означает, что они на самом деле солгали об этом», — сказал Вучич.

Он добавил, что нынешнюю политическую ситуацию легко использовать против кого-то другого, без реальных аргументов.

Кроме того, Президент Сербии заявил, что стране не нужны ничьи иностранные базы, что Сербия является нейтральной в военном отношении и хочет только сохранения мира.

Столтенберг приветствовал согласие президента Вучича на участие НАТО в диалоге под эгидой ЕС, который состоится завтра.