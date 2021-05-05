Вучич предложил финансово стимулировать прошедших вакцинацию
Президент Сербии Александр Вучич предложил выплачивать всем гражданам страны, прошедшим вакцинацию, три тысячи динаров (25 евро).
Это предложение должно пройти процедуру утверждения правительством Сербии.
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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Вучич выступил с инициативой, чтобы все вакцинированные двумя дозами лица старше 16 лет, а также все, кто будет вакцинирован хотя бы одной дозой до 31 мая, получили от государства дополнительно 3 тысячи динаров.
Президент Сербии рассказал о консультациях с премьер-министром, которые затянулись до поздней ночи. В итоге компромиссный вариант был принят. Однако теперь инициативу предстоит утвердить или отвергнуть правительству.
«Мы не можем вводить негативные дискриминационные меры для тех, кто не хочет вакцинироваться, хотя я считаю безответственным и эгоистичным не пройти вакцинацию. Поэтому мы подумали о том, как вознаградить людей, которые проявили ответственность, и решили дать дополнительную финансовую помощь людям, которые были вакцинированы. Мы подсчитали, что к концу мая мы сможем достичь числа почти трех миллионов человек, вакцинированных хотя бы одной дозой, чтобы получить коллективный иммунитет», – добавил Вучич.
Спасибо!
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