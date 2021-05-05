Вучич предложил финансово стимулировать прошедших вакцинацию

05.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич предложил выплачивать всем гражданам страны, прошедшим вакцинацию, три тысячи динаров (25 евро).

Это предложение должно пройти процедуру утверждения правительством Сербии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Вучич выступил с инициативой, чтобы все вакцинированные двумя дозами лица старше 16 лет, а также все, кто будет вакцинирован хотя бы одной дозой до 31 мая, получили от государства дополнительно 3 тысячи динаров.

Президент Сербии рассказал о консультациях с премьер-министром, которые затянулись до поздней ночи. В итоге компромиссный вариант был принят. Однако теперь инициативу предстоит утвердить или отвергнуть правительству.

«Мы не можем вводить негативные дискриминационные меры для тех, кто не хочет вакцинироваться, хотя я считаю безответственным и эгоистичным не пройти вакцинацию. Поэтому мы подумали о том, как вознаградить людей, которые проявили ответственность, и решили дать дополнительную финансовую помощь людям, которые были вакцинированы. Мы подсчитали, что к концу мая мы сможем достичь числа почти трех миллионов человек, вакцинированных хотя бы одной дозой, чтобы получить коллективный иммунитет», – добавил Вучич.