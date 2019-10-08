08.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Мнение, Политика, Россия, Сербия
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Вучич предложил подключить Россию к переговорам с Турцией и Боснией и Герцеговиной

Президент Сербии Александар Вучич, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, члены Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Шефик Джаферович и Желько Комшич в ходе трёхстороннего саммита обсудили сотрудничество и инфраструктурные проекты в регионе.

Президент Сербии предложил в следующем году подключить к переговорам и Россию.

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«Для нас крайне важно, чтобы мы могли общаться с Турцией и Боснией и Герцеговиной. Есть предложения сделать в следующем году встречу четырехсторонней, пригласив Российскую Федерацию. Я думаю, что это возможно для нас», – сказал Вучич.

Милорад Додик в своем выступлении особо подчеркнул, что важно сохранить мир в регионе.

«Босния и Герцеговина не в состоянии быстро разрешать разногласия внутри страны, но мы верим, что нам это удастся. Мы договорились, что следующая встреча пройдет в следующем году в Сараево», – сказал Додик.

Символом сотрудничества в регионе станет дорога Белград – Сараево, к строительству которой уже приступили турецкая и сербские компании. Трасса предоставит Сербии выход на европейский Коридор 5, который связывает Венгрию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. Боснии и Герцеговине проект даст выход на центральные регионы Сербии.

«Шоссе, строительство которого начнется сегодня, является очень важным проектом для всего региона», – сказал Джаферович.

«У нас будет встреча в Боснии и Герцеговине, а затем в Турции, и мы полны решимости продолжать эти переговоры. Они сблизят людей и страны», – уверен Эрдоган.

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