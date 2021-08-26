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26.08.2021 20:09 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, Соотечественники
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Вучич представил сербскому члену Президиума БиГ законопроект по защите сербского языка и кириллицы

Президент Сербии Александр Вучич передал сербскому члену Президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику первый...

Президент Сербии Александр Вучич передал сербскому члену Президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику первый проект Закона о защите сербского языка и кириллицы, который должен быть принят Скупщинами Сербии и Республики Сербской 15 сентября.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи с Додиком в Белграде Вучич  отметил, что сотрудничество между Республикой Сербия и Республикой Сербской является исключительным на всех уровнях, и что сербский народ не должен и не может позволить себе никаких конфликтов внутри себя.

«Наше единство и уникальные достижения в области экономики, культуры, образования, исторической памяти ни в коем случае не должны подвергаться сомнению, – сказал президент Сербии. – У нас были важные переговоры с Додиком о будущем всего региона, мы особенно рассматривали инициативу «Открытые Балканы», а также конкретные проекты, такие как строительство части шоссе от Кузмина до Биелины».

Также в ходе встречи президент Вучич передал своему гостю, подготовленный законодателями Сербии законопроект о защите сербского языка и кириллицы, который, как ожидается, будет принят парламентами Республики Сербия и Республики Сербской 15 сентября текущего года.

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