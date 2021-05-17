Вучич президенту Словении: «Сербия больше не груша для битья»

17.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с президентом Словении Барутом Пахором, чья страна в июле будем председательствовать в ЕС.

Встреча прошла в преддверии очередного саммита Брдо-Бриони, посвященного интеграции Западных Балкан в ЕС.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе общения с коллегой из Словении Вучич четко обозначил, что Белград выступает за решение косовского вопроса, но не путем потери этой территории.

«Для нас самый важный вопрос – это Косово, мы хотим диалога, и мы всегда были за это, – отметил Вучич. – Посмотрите, чем заканчиваются замороженные диалоги, которые размораживаются каждые пять лет новыми убитыми».

Президент Сербии без обиняков отметил, что у Сербии, и у Словении, равно как и у стоящего за ней Запада разные взгляды на решение косовского вопроса.

«Я согласен с господином Пахором, что изменения границ невозможны без конфликта, но это должно было быть понятно тем, кто изменил при помощи конфликта границы Сербии. Я сказал, что позиция Сербии основана на международном праве, и мы настаиваем на уважении границ стран и решений Организации Объединенных Наций. Сербия больше не стоит на коленях и не является грушей для битья, как десять лет назад», – добавил Вучич.