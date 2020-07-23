Вучич привез в Республику Сербскую миллионы евро и 15 машин скорой помощи

23.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Республику Сербскую (БиГ) с серьезной финансовой и технической помощью.

Вместе с сербским президентом в РС прибыли министр обороны Александр Вулин и вице-спикер парламента, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович.

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В аэропорту столицы РС Баня-Луки Александра Вучича и других представителей руководства Сербии встречали сербский представитель Президиума БиГ Милорад Додик и президент РС Желька Цвиянович.

Свой визит президент Сербии начал с посещения университетского клинического центра Баня-Луки, которому он передал в качестве дара 15 машин скорой помощи стоимостью почти 750 тысяч евро для пятнадцати населенных пунктов республики. Также Вучич отметил, что 540 тысяч евро поступили в РС из Сербии для развития школ и медицинских центров в Мрконьич-Граде и Шипово.

В ходе своего визита президент Сербии передаст Республике Сербской 2 миллиона 700 тысяч евро помощи. Он планирует посетить многофункциональный комплекс в поселке Петричевац в окрестностях Баня-Луки, в рамках которого возводятся детский сад, медицинский центр и мясное производство – на это Сербия выделяет 800 тысяч евро. Также сербский президент осмотрит строящийся в столице Сербо-русский культурный центр.

Вучич пообещал, что Сербия возьмет на себя 90% расходов на строительство мемориального дома и памятников на петровачской дороге, по которой бежали в 1995 году из разгромленной хорватами Республики Сербская Краина жители этого непризнанного мировым сообществом государственного образования в РС и Сербию.

«Там были убиты дети тех людей, чья вина заключалась только в том, что они сербы и хотели укрыться и спасти жизни и свои чистые души. Этот памятник мы собираемся сделать сейчас, мы не могли не сделать этого спустя 25 лет… если не сделаем, то, значит, не думаем о своих детях», – добавил Вучич.