Вучич призвал поддержать «Сербский список» в Косово

02.10.2019

Президент Сербии Александар Вучич призвал сербов в Косово проголосовать за партию «Сербский список» на досрочных выборах в местный «парламент».

Об этом сообщает сайт b92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддержка любого другого списка означала бы разрыв всех связей и контактов с Белградом и невозможность сохранения сербского единства. Выходите на выборы массово, давайте проголосуем за то, чтобы мы остались в наших домах, чтобы в школах и больницах получали сербские зарплаты… Все это нам отменят, если не будет слышен голос «Сербского списка», – заявил сербский президент.

По его информации, голоса сербов пытаются купить или сфальсифицировать итоги выборов.

«Именно поэтому я призываю сербов в анклавах на севере Косово продемонстрировать сербское единство, показать, что они не могут быть отделены от Сербии», – сказал Вучич.

По его словам, «госорганы полугосударства» развязали в отношении «Сербского списка» настоящий политический террор и преследования при поддержке некоторых членов международного сообщества.

Так, предвыборный слоган партии «Сербия зовет» пытаются выдать за разжигание ненависти, при этом не замечают высказывания албанских политиков, которые называют «Сербский список» «монстром».

«Только Сербия-это запретное слово. Они хотят исключить Белград, они хотят только послушных сербов, которыми будут править либо иностранцы, либо албанцы», – подчеркнул глава Сербии.

Президент намерен пригласить кандидатов от «Сербского списка» в Белград, чтобы продемонстрировать, что государство их поддерживает.

Сербы составляют порядка 10% населения Косово. Внеочередные «Парламентские выборы» в непризнанной республике состоятся 6 октября. Решение о самороспуске «парламент» принял в августе после отставки «премьер-министра» Рамуша Харадиная из-за его вызова в качестве обвиняемого в Специальный трибунал в Гааге, который рассматривает военные преступления.