Вучич прокомментировал сепаратистское поведение футбольных фанатов бошнякского Санджака

11.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии дал оценку вызывающему поведению футбольных фанатов входящего в состав Сербии бошнякского Санджака на матче «Нови Пазар» – «Партизан».

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На матче «Партизан» (Белград – ред.) был убедителен, и скандирование его болельщиков «Нож, колючая проволока, Сребреница» и «Ратко Младич» началось только после того, как фанаты «Нови Пазара» начали скандировать «Насер Орич» (командир бошнякских боевиков Сребреницы, вырезавший несколько десятков сербских сел – ред.) и «Косово – не Сербия!», – рассказал Вучич. – Фанаты «Партизана» никого физически не подвергали опасности, в отличие от болельщиков «Пазара». И меня лично в своих речовках оскорбляли болельщики «Пазара», а не «Партизана».

Президент Сербии отметил, что проблема в том, что на той игре было показано, насколько глубоки разногласия между жителями одной страны.

«Мой вопрос: как далеко мы, сербы и боснийцы, думаем, это зайдет?», – задал риторический вопрос Вучич.

Также он отметил, что скандирование болельщиками «Нови Пазара» фразы «Желтый дом» ( подпольная клиника в Косово, где албанские сепаратисты изымали органы у пленных сербов – ред.) является нарушением конституционного строя.

«Болельщики «Пазара» не организованы, как футбольные фанаты. И они показали, что думают о Сербии, обо мне, о сербах и насколько глубоки наши разногласия. Но пусть они тогда не говорят, что это как-то связано со спортом», – добавил Вучич.

Санджак – территория на Юго-Западе Сербии, населенная преимущественно бошняками, административной столицей которой традиционно считается город Нови-Пазар. В этой исторической провинции традиционно сильны сепаратистские настроения, что же касается спорта, то в ходе спортивных матчей «Сербия – Турция» местные жители традиционно болеют за Турцию.