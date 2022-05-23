Вучич прокомментировал сообщения о санкциях Сербии против Белоруссии

23.05.2022  00:28 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Белоруссия, Дзен, ЕС, Россия, Сербия


Украинские СМИ с воодушевлением сообщили, ссылаясь на документ, опубликованный на сайте Совета Европы, о том, что Сербия присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным против Белоруссии – союзника России.

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал эти сведения. По его словам, санкции были введены еще задолго до начала российской спецоперации на Украине. Сейчас же Белград лишь подтвердил их продление.

Украинские СМИ с воодушевлением сообщили, ссылаясь на документ, опубликованный на сайте Совета Европы, о...

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 «Отчасти да, отчасти нет. Было где-то 25 деклараций, девять согласовали, а с 16 ничего не сделали, думаю, на этом всё, но это продолжается уже год, и ничего нового в них нет, совсем ничего», — сказал Вучич во время посещения сельскохозяйственной выставки совместно с премьером Венгриии Виктором Орбаном.

Сербии, окруженной со всех сторон НАТО, приходится проводить «многовекторную» политику. Белоруссия – единственная страна, лидер которой – Александр Лукашенко – в 1999 году лично прилетал поддержать сербов во время конфликта с НАТО.

Сейчас Белград испытывает возросшее давление с целью ввести санкции и против России.

Вучич заверил, что Сербия, хотя и декларирует курс на вступление Евросоюз, заботится, прежде всего, о своих интересах, а потому Белград не присоединился к санкциям ЕС против РФ.

«Мы также позаботимся о ЕС, когда станем его членом. И для нас очень важно иметь хорошие отношения и быть на европейском пути, а также обеспечивать достаточно пищи и энергии, заботиться о своей целостности и конституции, и думать о нашей стране и народе. И, я думаю, что мы делаем это очень хорошо», — цитирует Вучича местное агентство Tanjug.

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