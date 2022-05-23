Вучич прокомментировал сообщения о санкциях Сербии против Белоруссии

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Украинские СМИ с воодушевлением сообщили, ссылаясь на документ, опубликованный на сайте Совета Европы, о том, что Сербия присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным против Белоруссии – союзника России.

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал эти сведения. По его словам, санкции были введены еще задолго до начала российской спецоперации на Украине. Сейчас же Белград лишь подтвердил их продление.

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«Отчасти да, отчасти нет. Было где-то 25 деклараций, девять согласовали, а с 16 ничего не сделали, думаю, на этом всё, но это продолжается уже год, и ничего нового в них нет, совсем ничего», — сказал Вучич во время посещения сельскохозяйственной выставки совместно с премьером Венгриии Виктором Орбаном.

Сербии, окруженной со всех сторон НАТО, приходится проводить «многовекторную» политику. Белоруссия – единственная страна, лидер которой – Александр Лукашенко – в 1999 году лично прилетал поддержать сербов во время конфликта с НАТО.

Сейчас Белград испытывает возросшее давление с целью ввести санкции и против России.

Вучич заверил, что Сербия, хотя и декларирует курс на вступление Евросоюз, заботится, прежде всего, о своих интересах, а потому Белград не присоединился к санкциям ЕС против РФ.

«Мы также позаботимся о ЕС, когда станем его членом. И для нас очень важно иметь хорошие отношения и быть на европейском пути, а также обеспечивать достаточно пищи и энергии, заботиться о своей целостности и конституции, и думать о нашей стране и народе. И, я думаю, что мы делаем это очень хорошо», — цитирует Вучича местное агентство Tanjug.