Вучич: «Против Сербии интригуют дорвавшиеся до власти силы в Европе»

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Президент Сербии Александр Вучич считает, что за нынешним давлением на Сербию стоят в первую очередь не США, а европейские круги.

Об этом сербский президент заявил «Новостям», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня больше всего беспокоит ситуация в БиГ и, конечно же, все, что может произойти там, случится при поддержке тех, кто создал так называемое «государство Косово» на территории Косово и Метохии», – сказал Вучич.

На вопрос журналиста, как он относится к «адской программе» нового посла США в Сербии Кристофера Хилла, состоящей из трех пунктов «Сербия должна признать Косово, Республика Сербская – остаться энтитетом Боснии и Герцеговины, и США должны контролировать всеобщие выборы в Сербии», президент Сербии ответил следующим образом:

«Когда заходит речь о выборах, я нередко усмехаюсь, когда некоторые другие страны говорят о вмешательстве в их выборные процессы».

Когда Вучича спросили, опасается ли он, что Кристофер Хилл, будущий посол США в Сербии, займет свой пост, чтобы завершить то, что он начал в 90-х годах – добиться окончательной независимости Косово, президент Сербии сказал, что у него нет страха перед поведением других, но есть страх перед тем, «как мы будем себя вести и из-за решений, которые мы должны принять в будущем».

«Всегда нужно бояться своей слабости, а не чужой силы», – сказал сербский президент.

На вопрос, считает ли он администрацию президента США Джозефа Байдена главным генератором давления, как на него лично, так и на Сербию, Вучич ответил, что не думает, что Вашингтон стоит за этим давлением. По его словам, в Европе есть круги, «которые долгое время находились в оппозиции, а теперь ворвались во власть».

Также сербского президента попросили прокомментировать обвинения сербской прозападной прессы, что он якобы готовит общество к признанию независимости Косово, на что он ответил: «Нет. Коротко и ясно».