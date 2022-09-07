Вучич провел разговор с послом РФ. Сербия будет с газом

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Президент Республики Сербия Александр Вучич принял сегодня посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко, который передал ему послание министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также рассказал о взглядах последнего на геополитическую ситуацию и сербско-российские отношения.

Вучич проинформировал посла о ходе диалога между Белградом и Приштиной, а также о шагах, предпринятых Сербией для смягчения последствий односторонних действий приштинских властей для повседневной жизни и безопасности сербов в Косово и Метохии.

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Он подчеркнул, что Сербия останется приверженной диалогу как трудному, но единственному пути поиска компромиссного решения.

В этой связи два собеседника обсудили ситуацию в регионе, а президент Вучич еще раз подчеркнул приверженность Сербии политике мира и сотрудничества для поддержания стабильности на Западных Балканах.

Еще одной темой встречи стало двустороннее сотрудничество в сфере энергетики.

«Открытый, серьезный и сердечный разговор с послом Боцаном-Харченко об энергетической ситуации и развитии геополитических событий в более широком регионе, а также о совместных инфраструктурных проектах» – написал Вучич в Instagram под своей фотографией с послом.

При этом особо переживать по поводу отсутствия энергоресурсов Белграду не стоит. По словам главы главной энергокомпании страны «Сербиягаз» Душана Баятовича, Сербия обеспечила себя российским газом до конца зимы.

Власти страны еще в июне подписали с Венгрией меморандум о сотрудничестве в энергетике и заключили договор, согласно которому Сербия в зимний период будет хранить 500 миллионов кубометров газа в венгерском хранилище.