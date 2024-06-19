Вучич проверяет запасы сахара и соли в Сербии: через три месяца – Третья мировая война
Президент Сербии Александр Вучич поделился со швейцарской газетой Die Weltwoche проверенной информацией – третья мировая война разразится уже через три-четыре месяца, а триггером может стать конфликт на Украине.
«Я говорю о серьезной конфронтации… Я считаю, что мы недалеко от нее. Не дольше трех-четырех месяцев. И есть риск, что это произойдет раньше», – сказал Вучич в интервью.
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По его словам, «поезд ушел, и никто не может его остановить».
«Мы видим темный конец всего, что произойдет в Украине, если крупные державы ничего не предпримут. Да, я совершенно уверен, что через короткий промежуток времени нас ждет настоящая катастрофа», – считает Вучич.
Причина, говорит Вучич, в том, что «никто не хочет достичь мира».
По его мнению, Запад не может позволить себе проигрыш на Украине. Для США и НАТО это означает ухудшение своей геополитической ситуации. Также «если Путин проиграет войну, он лично потеряет все». При этом, по его мнению, «люди на Западе недооценивают Россию и Путина».
«Все поставлено на карту для обеих сторон. Никто не может позволить себе поражение. Поэтому я публично заявил и не скрывал, что мы приближаемся к настоящей мировой катастрофе», – мрачно вангует главный серб.
Вучич добавил, что не видит способа остановить надвигающийся мировой коллапс.
«Сегодня я проверил все данные о наших запасах нефти, от сахара до соли и всего остального. Потому что я не знаю, что принесет нам всем будущее», – поделился президент Сербии.
Напомним, как мы сообщали ранее, индийский ясновидящий Кушал Кумар пророчил наступление Третьей мировой войны уже на 16 июня этого года. Правда, она почему-то не началась.
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