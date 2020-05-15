Вучич – Путину: «Сербия готова помочь России»

15.05.2020, Белград, Алексей Топоров

В телефонном разговоре в президентом России Владимиром Путиным президент Сербии Александр Вучич рассказал о ситуации в Косово и Черногории и отметил, что русский и сербский народы вместе борются с фальсификацией истории.

Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Вучич выразил свои соболезнования Владимиру Путину в связи с обострением ситуации с эпидемией COVID-19 в России и выразил надежду, что с помощью решительных мер страна сможет успешно бороться с этим злом и вернуться к нормальной жизни. Он заявил, что Сербия готова, в случае необходимости и в пределах своих возможностей, оказать помощь России в борьбе с коронавирусом. Также сербский лидер поблагодарил российского коллегу за то, что тот «в подтверждение чрезвычайных стратегических отношений между Сербией и Россией», в свое время выразил заботу о Сербии, направив туда помощь.

«Для Сербии большая честь иметь такого искреннего друга, как Россия, так же как и для меня лично честью являются наши взаимоотношения, построенные на взаимном уважении и доверии», – отметил президент Сербии.

Александр Вучич проинформировал Владимира Путина о событиях в регионе – от ситуации в Косово и Метохии до преследования духовенства Сербской Православной Церкви в Черногории. Президенты также обсудили внутреннюю роспись храма Святого Саввы в Белграде, которую делают российские мастера, и согласились, что в ближайшее время необходимо продолжить совместную работу, чтобы этот православный храм мог быть освящен в соответствии с ранее заявленными планами.

Кроме того лидеры России и Сербии выразили надежду, что обстоятельства позволят им обменяться визитами на межгосударственном уровне. В свою очередь президент Вучич сказал, что несмотря на перенос традиционного парада на Красной площади, праздник 9 мая был отмечен достойно в обеих странах, и сербский и русский народы чтят своих героев и борются с фальсификацией истории.