Вучич: Раскол между ЕС и США будет усиливаться
Сербии придется закрыть немецкие и французские заводы, производящие запчасти.
Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если они столкнутся с большими тарифами со стороны США, которые являются для них основным рынком, нам придется закрыть наши заводы в Сербии», – сказал Вучич.
Он считает, что раскол между США и ЕС не исчезнет, и поэтому ситуация в мире будет только ухудшаться.
«Еще никогда не было меньше мира, стабильности и спокойствия. Прошлый год был худшим после Второй мировой войны по количеству войн, которые были развязаны разными странами и внутри стран. И этот год будет хуже, чем прошлый, и следующий – хуже, чем нынешний. Все говорят о мире и обвиняют кого-то, но заботятся только о себе. Если вы ожидаете, что президент Трамп полностью согласится с Урсулой фон дер Ляйен, этого не произойдет. И все это знают заранее», – сказал Вучич.
