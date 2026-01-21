Вучич: Раскол между ЕС и США будет усиливаться

Елена Острякова.  
21.01.2026 13:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 154
 
Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Сербия, США


Сербии придется закрыть немецкие и французские заводы, производящие запчасти.

Об  этом президент Сербии Александр Вучич заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербии придется закрыть немецкие и французские заводы, производящие запчасти. Об  этом президент Сербии Александр...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если они столкнутся с большими тарифами со стороны США, которые являются для них основным рынком, нам придется закрыть наши заводы в Сербии», – сказал Вучич.

Он считает, что раскол между США и ЕС не исчезнет, и поэтому ситуация в мире будет только ухудшаться.

«Еще никогда не было меньше мира, стабильности и спокойствия. Прошлый год был худшим после Второй мировой войны по количеству войн, которые были развязаны разными странами и внутри стран. И этот год будет хуже,  чем прошлый, и следующий – хуже, чем нынешний. Все говорят о мире и обвиняют кого-то, но заботятся только о себе. Если вы ожидаете,  что президент Трамп полностью согласится с Урсулой фон дер Ляйен, этого не произойдет. И все это знают заранее», – сказал Вучич.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить