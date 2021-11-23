Вучич рассказал, что Путин разрешил ему вступить в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что во время его девятой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тот был не против присоединения Белграда к Североатлантическому альянсу (всего политики встречались 19 раз).

Об этом Вучич заявил в интервью Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он получил разные сведения и был несколько зол, хотя и не хотел этого показать. И тогда он стал говорить более тихим голосом. Говорит: «Хорошо, Александр, вы можете стать частью НАТО, но наши народы останутся друзьями. Это ваш выбор». Я слушал его 35 минут, а потом сказал: «Кто вам вообще такое сказал». Я понял, что было много информации, которая пришла к нему, и говорю: «Сербия – военно нейтральная страна. Сербия не вступит в НАТО. Я не говорю о том, что сегодня происходит. Я говорю о будущем. Ни в один военный союз Сербия не вступит», вспоминает Вучич.

«Мы укрепляем нашу законодательную базу и военную. Я не понимаю, как вы могла подумать, что мы собираемся в НАТО. Сербия не будет вводить никаких санкций против России. Это единственная страна, которая в военном, военно-техническом и политическом смысле таким образом сотрудничает с вами. И мы будем так вести себя дальше. Я гарантирую вам: это в интересах не только России, но и Сербии». С тех пор у нас никогда не было трудных разговоров, потому что он понял: он может доверить тому, что он от меня услышит», – сказал президент Сербии.

Также он сообщил, что Путин обычно иронично воспринимает его заявления о стремлении Сербии в Евросоюз.

«Если Сербия будет военно-нейтральной страной, она будет вести свою политику, а сербская политика никогда не может быть враждебной по отношению к России. Я всем в мире это говорю. Президент Путин улыбается, когда я говорю: «Вы знаете, что мы на европейском пути. Он говорит: «Знаю-знаю, что они не хотят вас принять, но вы на европейском пути. Каждый раз он мне так говорит. А я говорю европейцам и американцам, поскольку не хочу ничего скрывать: «У нас с Россией хорошие особые отношения, и мы не хотим их испортить. Не требуйте и не просите даже». Я думаю, мне удалось получить уважения, и больше они ничего у меня не спрашивают», – сказал Вучич.