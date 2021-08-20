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20.08.2021 08:33 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия
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Вучич рассказал, как сепаратисты помогли Сербии возобновить кампанию по отзыву признаний Косово

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал самовольный выход косовских властей из Вашингтонских соглашений и их...

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал самовольный выход косовских властей из Вашингтонских соглашений и их просьбы к ряду государств признать Косово.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел последние заявления министра обороны в Приштине, который рассказал, что просил Грузию, Украину, Азербайджан и некоторые другие о признании независимого Косово. Хорошо, что они проинформировали нас, спасибо им за это », – сказал Вучич.

Сербский президент отметил, что подобное поведение – это нарушение Вашингтонского соглашения, но поблагодарил Приштину за то, что она развязала руки Сербии в вопросе возобновления кампании по отзыву признаний Косово.

«Они показали нам направление, по которому мы должны двигаться, и мы сделаем свою работу», – сказал Вучич.

Он добавил, что албанцы нервничают, потому что их дела идут не так, как они изначально хотели.

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