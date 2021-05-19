Вучич рассказал о дипломатических успехах Сербии в Европе

19.05.2021, Белград, Алексей Топоров

По словам президента Сербии Александра Вучича, впервые на прошедших переговорах в рамках саммита Брдо-Бриони, с генсеком НАТО и в Чехии стране не пытались навязать то, что противоречит ее интересам.

Об этом сербский президент рассказал РТВ Пинк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич отметил, что на прошедшей встрече лидеров Западных Балкан в рамках саммита Брдо-Бриони в Словении была принята декларация, в которой ничего не противоречило интересам Сербии, несмотря на то, что только член Президиума БиГ Милорад Додик был на стороне Белграда.

«Напомню, что другие страны региона, за исключением БиГ, признали независимость Косово, то есть Словения, Хорватия, Черногория, Северная Македония и Албания, – сказал Вучич. – Ищут возможность для этого и Шефик Джаферович с Желько Комшичем (бошнякский и номинально хорватский члены Президиума БиГ – ред.). Но на этот раз на саммите в Словении Сербия была не той страной, что выступила против итогового документа, на этот раз Приштина была единственной, кто выступила против (потому, что в нем не было прописано Косово, как отдельное государство – ред.). Это большой успех нашей дипломатии».

Говоря о встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Вучич отметил, что Сербия и здесь добилась больших успехов, поскольку получила дополнительные гарантии для продолжения миссии KFOR в Косово в соответствии с решениями ООН.

«Для нас это важно, потому что мы понимаем, какой хаос возникнет в случае вывода KFOR, раз работа в Косово и Метохии будет вестись вне мандата ООН», – сказал президент Сербии.

Он также подчеркнул, что Сербия будет продолжать сохранять военный нейтралитет, и добавил, что Столтенберг также признал право Белграда на подобный статус. Вучич анонсировал возобновление военных учений с другими странами, в том числе и с Россией.

Президент Сербии считает, что его страна достигла политического и исторического успеха и в Чешской Республике, потому что ее президент Милош Земан извинился за бомбардировку Сербии в 1999 году. Также он спрогнозировал экономические преференции от плотного сербо-русского сотрудничества, которые должны проявиться к концу следующего года.