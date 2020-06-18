Вучич рулит: прозападная оппозиция Сербии подошла к выборам деморализованной и без всякой надежды

18.06.2020, Белград, Ксения Голуб

Лидеры прозападных сербских партий пытаются привлечь сербского избирателя к идее бойкота парламентских выборов при помощи активности в интернете, однако эксперты полагают, что неправильная стратегия превратит их в политических аутсайдеров.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщает собкор из Белграда.

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Лидер входящей в «Союз за Сербию» партии «Двери» Бошко Обрадович взял пример с лидера Сербии Александра Вучича и также стал выпускать агитационные ролики – но только с призывами бойкотировать выборы. Все материалы появляются на сайте партии, предворяемые одинаковой подводкой:

«В течение следующих 15 дней, до проведения недемократических, неконституционных и небезопасных для здоровья выборов, президент Двери Бошко Обрадович в 15 видеообращениях объяснит, почему следует бойкотировать выборы, назначенные на 21 июня».

На данный момент в сети размещены шесть роликов, в которых Обрадович рассказывает, например, об инциденте в Республиканской ИК в апреле 2016 года, когда, по его мнению, были скорректированы результаты досрочных парламентских выборов и произведен подсчет оставшихся 1,96% бюллетеней. Или о недоказанном факте «избиения» оппозиционных журналистов в день инаугурации президента Сербии Александра Вучича в 2017 году. Прозвучали и темы «аферы» с оружием на заводе «Крушик», проблемы судебной системы страны, а также неправомерных действий главного органа по надзору за СМИ – REM.

«Вот почему выборы, назначенные на 21 июня, не имеют никакого смысла! Поэтому только бойкот!» – говорится в конце каждого видео.

При этом Обрадович пытается проводить небольшие акции офлайн – собирая от 50 до 100 человек сторонников. Однако о былом размахе приходится забыть.

Его коллеги по «Союзу» еще менее успешны. Так, лидер «Народной партии» Вук Еремич проводит только небольшие встречи-форумы со сторонниками, призывая их к бойкоту.

«Оставаться дома 21 июня – лучшее, что граждане могут сделать для себя, потому что это сохранит их здоровье и достоинство, поскольку эпидемия короновируса еще не прошла и существует риск для здоровья идти на выборы, – заявил политик во время недавней встречи в Панчево. Ничто не может измениться, потому что выборы сфальсифицированы, а результат известен заранее».

При этом прежнего единства в рядах оппозиции нет, о чем говорят многочисленные скандалы. Так, официальный представитель Демократической партии Горан Йесич объяснил в своем аккаунте в Twitter мнение однопартийцев по поводу «Союза» Джиласа и бойкота парламентских выборов …

«Мы считаем до конца, что это самая тупая коалиция в истории политики Югославии, несмотря на то, что их было много. Я имею в виду «Союз за Сербию». А бойкот – это самая глупая идея, которая ведет в никуда…», – написал Йесич.

Такой разброд в рядах оппозиции играет плохо против ее же имиджа в глазах избирателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ее сторонников заметно поуменьшилось – с 10,2% до 7,1%.

Политолог Деян Вук Станкович рассказал «ПолитНавигатору» о том, что одна из проблем сербской оппозиции – ее неоднородность:

«Оппозиционные партии можно разделить на те, что поддерживают бойкот, и партии, которые готовы участвовать в предвыборной гонке, – считает эксперт. – Бойкот основан на идее сильного морального протеста в связи с нынешним состоянием демократии и свободы СМИ в Сербии, напоминает 90-е и основан на идентификации президента Сербии Александра Вучича со Слободаном Милошевичем. Сегодня на более широком политическом уровне очень трудно объяснить, почему нужно бойкотировать выборы, потому что все оппозиционные партии участвовали в них с 2012 по 2020 годы на одинаковых политических и медийных условиях.

Бойкот также лишен значительной поддержки со стороны Запада и подавляющего большинства граждан, о чем свидетельствуют скромные визиты на митинги оппозиции в последние месяцы».

В целом, Вук Станкович охарактеризовал бойкот прозападной оппозиции как «политический выстрел мимо».

«Я считаю, что он не будет успешным, даже если на выбораы придет чуть меньше, чем пятьдесят процентов избирателей»- добавил экспперт.

По словам политолога в обновленный парламент Сербии имеют шансы войти представители умеренно консервативной партии СПАС во главе с известным спортсменом-ватерполистом Александром Шапичем, главой крупнейшего муниципалитета в Новом Белграде, прозападное «Движение за свободу граждан», возглавляемое актером Сергеем Трифуновичем.

У ультраправой партии «Сербская радикальная партия» и коалиции «Метла 2020», основой которой является некогда могущественная ДСС, есть определенные шансы, также как у коалиции «Объединенные демократы Сербии» – группы лиц из бывших членов Демократической партии и Либерально-демократической партии.