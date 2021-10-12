«Вучич сегодня мощнее, чем Тито» – Бабаков

12.10.2021 15:31 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Сербии Александр Вучич ведет переговоры с Европой не как просящая сторона, а как лидер, отстаивающий интересы своего народа.

Об этом в интервью youtube-каналу «Соловьев.live» заявил депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы слышим упреки оппонентов, что, мол, Вучич любым путем хочет в Европу, он смеется над этим. Он говорит: я веду с ними переговоры, потому, что я нахожусь в Европе. Но он говорит с ними не как просящая сторона, а как сторона, уважающая собственную позицию, которая никогда не пойдет на уступки по вопросам, которые нанесут ущерб интересам собственного народа. И когда он это говорит, он всегда ссылается на нашего президента», – сказал Бабаков.

По его словам, страны ЕС сейчас используют позицию Сербии по антироссийским санкциям, чтобы иметь возможность сотрудничать с Россией.

«Он даже не обсуждает их целесообразность. Он подчеркивает, что это позиция сербского народа, и что при нем Сербия никогда не введет санкций. Он сделал все, чтобы за последние годы российские компании вошли в экономику Сербии – на благо Сербии. Да там есть и европейцы, потому что они лукавят. Они, вводя санкции, нашли территорию, на которой под прикрытием сербского производства могут изготовлять товары и потом направлять их в Россию», – отметил политик.

Он полагает, что европейцы опасаются Вучича как лидера, чье влияние распространяется далеко за пределы Сербии.

«Он неудобен для европейцев, потому что всегда говорит правду – жестко, нелицеприятно. Из-за этого его опасаются европейцы. Они его уже признали как лидера Балкан и не только. Он сегодня претендует на гораздо большую позицию, чем его далекий предшественник Тито. Его позиция во многих вопросах демонстрирует желание Сербии опираться на партнерство и взаимодействие прежде всего с Россией. И он не отказывается от Европы. Он просто не стремится туда любой ценой, как некоторые страны, понимая, что из себя реально представляет Европа, и что она может с собой принести», – сказал Бабаков.