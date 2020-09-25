Вучич: «Сербия не признает Косово по нажатию кнопки»

25.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на заявление «премьер-министра» Косово Авдуллы Хоти о том, что вопрос Содружества сербских муниципалитетов закрыт еще в 2013 году.

Сербский лидер отметил, что по-прежнему открыт для переговоров, но пока не видит толку от бесконечных встреч в Брюсселе.

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«Албанцы не считают, что сербы имеют право на что-либо в Косово, но уверены что те, кто подарил им так называемое государство, должны просто нажать кнопку, и Сербия признает их независимость, – заявил Вучич телеканалу Pink. – После чего, они как 17 марта 2004 года организуют новые погромы, чтобы изгнать оставшихся 100 тысяч сербов, и это будет финалом их дела».

Вучич отметил, что Приштина упорно избегает переговоров по Содружеству сербских муниципалитетов, несмотря на то, что соответствующее соглашение было подписано в 2013 году.

«Вы читали заявление Хоти, где тот сказал, что вопрос был закрыт еще в 2013 году. Он привел самый странный аргумент против Приштины, поскольку если вопрос был закрыт 2013 году, то сегодня – 2020 год, а вы еще не выполнили свои обязательства апреля 2013 года. И не знаю, что он выразил подобной формулировкой – сожаление и похвальбу».

Вучич отметил, что Белград готов к диалогу по Содружеству сербских муниципалитетов, и никогда не укрывается от него

«Я делаю это не для того, чтобы играть в обвинения, а для достижения компромиссного решения, но я знаю, что этого невозможно достичь, пока в сознании людей в Приштине не произойдут фундаментальные и глубокие изменения, пока они не поймут, что в мире уже все по-другому.

Дверь в Вашингтоне не закрыта для нас, так что они больше не могут рассчитывать на стопроцентную поддержку тех, кто их качал в колыбели. Ситуация медленно меняется, но не радикально. Американцы не изменят своей позиции по вопросу независимости Косово, наших идей…. Я был в Брюсселе уже двести раз и мало когда имел поводы для радости и улыбки, но я надеюсь, что у наших граждан будет повод улыбаться, когда наша страна вступит в ЕС», – отметил президент Сербии.