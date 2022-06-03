Вучич: Сербия осудила Россию, но санкции вводить не хочет

Новости Украины

Белград работает над вопросом диверсификации поставок российского газа в страну.

Об этом на конференции Globseс в Братиславе заявил президент Сербии Александр Вучич.

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Он также объяснил западным коллегам причины своей позиции в отношении антироссийских санкций и напомнил о двойных стандартах, приведя в пример бомбардировки Югославии и текущую ситуацию на Украине.

«Это правда, что без поставок газа нам не выжить. Мы всегда были на сто процентов зависимы от российского топлива. Есть и другие страны ЕС, которые находятся в таком же положении. Мы работаем над диверсификацией наших поставок», — сказал Вучич, отвечая на вопрос о новом газовом соглашении с Россией.

Он сообщил, что имел разговор с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем о разработатке совместной стратегии получения газа из газопроводов TAP и TANAP, по которым осуществляются поставки топлива из Азербайджана через Турцию в Грецию. В этом контектсе глава государства подчеркнул важность строительства газопровода между Болгарией и Сербией, а также Северной Македонией и Сербией.

«Только тогда мы сможем диверсифицироваться. Это даст нам возможность получить еще один газ. Мы должны выжить и действовать рационально. Я знаю, что никто не хочет слышать это прямо сейчас. У нас сейчас истерия, во время которой все говорят одно и то же, поэтому рациональные истории сложно предложить», — добавил сербский лидер.

Он обратил внимание, что в Юго-Восточной Европе есть Сербия, Венгрия, которые снабжаются российским газом, и выразил надежду, что Болгария сможет получить достаточное количество сжиженного газа, как это обещает Вашингтон, но выразил некоторые сомнения, что это будет возможно.

«Нет сомнений, что газа нам не хватит. Шесть лет назад я ездил в Баку и разговаривал с Ильханом Алиевым, но они не смогли обеспечить нам поставки в достаточном количестве. Сейчас мы тратим в три раза больше, чем раньше, и потребление постоянно растет», — пояснил президент.

На вопрос о выборах в Сербии, влиянии отношений между Сербией и Россией и украинского кризиса на их исход, а также о том, почему Белград до сих пор является союзником Москвы, Вучич сказал, что граждане отдали голоса на выборах так, как хотели.

Он добавил, что его партия на прошлых выборах действительно добилась худшего результата, чем на предыдущих, набрав только 43% голосов. Но также указал, что его ближайшие конкуренты получили 12-13%, тогда как правые партии получили в этот раз значительно большую поддержку именно из-за российско-украинского конфликта.

Глава Сербии отметил, что его страна ответственно отреагировала на кризис в Украине и что многие избиратели были возмущены тем, что страна проголосовала против «российской агрессии против Украины» в Генассамблее ООН.

По его словам, сербы не имеют что-то против украинцев, считают их друзьями, но народ не забывает события 1999 года.

«В то время Сербию бомбили 19 стран НАТО, и ее территориальная целостность не учитывалась. Сегодня мы слышим суверенитете Украины каждый день, но тогда не учитывалась территориальная целостность Сербии. Извините за откровенность», — подчеркнул сербский лидер.

Он говорит, что у Сербии и России традиционно хорошие отношения, которые не всегда легко объяснить, а также добавил, что власть в стране должна действовать прагматично и двигаться в сторону ЕС.

При этом Вучич оговорился, что Сербия не является союзником России, она осудила политически военную операцию Москвы, но санкции против России не ввела. По словам президента, для понимания этой позиции нужно учитывать, что Сербия всегда пользовалась поддержкой России и Китая в вопросе Косово и Метохии, а потому не хочет терять такую ​​поддержку.