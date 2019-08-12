Вучич: Сербия укрепляет армию, сдачи интересов Западу не будет

12.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербия не пойдёт на признание незаконно отторгнутого края Косово и Метохия в обмен на обещания Запада о росте инвестиций в экономику и помощь в интеграции в ЕС. Об этом заявил президент Александр Вучич в интервью телеканалу «Prva».

Глава государства отметил, что на фоне обострения ситуации вокруг Косово, спровоцированного действиями албанских сепаратистов, вместо прогнозируемых 5 млрд евро инвестиций в Сербию в этом году пришло 3,6 млрд. евро.

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«Международное сообщество должно знать, что нет решения, если кто-то хочет унижения Сербии. Такого варианта не существует, и я об этом говорил несколько раз уже», – заявил сербский лидер.

При этом западные страны стремятся ускорить решение косовского вопроса, однако сами не имеют реальных предложений по разрешению ситуации – все провокации сепаратистов сходят им с рук.

«Давайте рассмотрим, каково ваше предложение, я еще не слышал ни одного. Я только получаю все большее давление на меня, при котором они говорят: «Ты можешь, ты выиграешь выборы, даже если признаете независимость Косово, а мы поможем как с ЕС, так и с деньгами для Сербии», – сказал Вучич.

Президент напомнил, что его инициатива по компромиссу – обмену территориями с Косово – была отвергнута.

По словам Вучича, Белград продолжит оказание помощи жителям сербских анклавов края.

«Сейчас мы выделяем еще 80 миллионов евро от наших текущих бюджетных резервов для нашего населения в Косово. Я рад этому, и мне нравится, что они чувствуют, что наша страна заботится о них», – сказал он.

Президент подчеркнул, что не исключает возможности новых провокаций в Косово и Метохии со стороны албанских властей, но отметил, что Сербия не допустит погромов или убийства сербов.

На фоне всего этого ведущие страны мира меняют своих послов в Сербии – за последнее время на такой шаг пошли все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН. По словам президента, они «определенно пришли не для проверки климата в Сербии, а потому, что они ожидают важных вещей».

Вучич особо указал, что Россия привезла в Белград одного из своих самых влиятельных послов.

«Многие вещи напоминают мне о нарушении баланса сил… Я думаю, что ситуация такова, что нам будет все труднее поддерживать мир. Сербия потеряла много своих детей в прошлом, и мы должны проводить мудрую и серьезную политику по защите национальных интересов», – сказал он.

Вучич напомнил, что Сербия укрепилась в военном отношении, но у страны будут силы не для того, чтобы нападать на кого-либо, а для того, чтобы противостоять всем, кто пытается угрожать ей.

«В аэропорту Батайница шесть лет назад мог летать только один МИГ-21, и сегодня Хорватия празднует «Шторм» с двумя МИГ-21. У нас же сегодня четырнадцать МИГ-29, которые на два класса лучше», – сказал президент.