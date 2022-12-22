Вучич скорее уйдет, чем введет санкции против России
Запад спровоцировал кризис в самопровозглашенном Косово, чтобы вынудить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мой прогноз – Косово и в 2023 году будет оставаться очень горячей точкой, которая будет на грани кипения, но все-таки не за гранью. Я думаю, что нынешнее обострение выйдет на новый виток после праздников. Таким образом Брюссель, Вашингтон и Берлин будут принуждать Александра Вучича хотя бы частично ввести санкции против России.
На данный момент сербский президент не будет вводить санкции. Он поставил на кон свою репутацию, с десяток раз повторив, что он не будет вводить санкции против Москвы.
Во-первых, потому, что он всю свою политическую карьеру сделал на постулировании дружбы с Россией, а во-вторых, потому что это для любого сербского политика будет самоубийством, исходя из настроений, которые бытуют в Сербии. Там 80% граждан поддерживают Россию даже в этой крайне непростой ситуации», – сказал Бондаренко.
Он уверен, что президент Сербии скорее уйдет в отставку, чем поддастся давлению Запада.
«Если давления на Вучича продолжится (а оно продолжится), то в самом крайнем случае он может только подать в отставку, но не стать тем президентом Сербии, который ввел санкции против России. Поэтому вопрос Косово будет оставаться точкой давления на Белград.
Брюссель ведет себя очень неумно, требуя и ввести санкции, и признать Косово, что ни для одного сербского политика не представляется возможным. Я не могу себе представить себе даже прозападного политика, который согласился бы дуплетом сделать эти две вещи. Если бы такой был, то его уже на следующий день вынесли бы из резиденции, может быть, даже не вполне живого», – сказал Бондаренко.
Он напомнил, что поддержка России имеет в Сербии и экономический резон. Страна зарабатывает на сотрудничестве с «Газпрмом», который открыл в Сербии бизнес, а сейчас еще на авиаперевозках и сбежавших от мобилизации айтишнаках.
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