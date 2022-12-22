Вучич скорее уйдет, чем введет санкции против России

Запад спровоцировал кризис в самопровозглашенном Косово, чтобы вынудить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой прогноз – Косово и в 2023 году будет оставаться очень горячей точкой, которая будет на грани кипения, но все-таки не за гранью. Я думаю, что нынешнее обострение выйдет на новый виток после праздников. Таким образом Брюссель, Вашингтон и Берлин будут принуждать Александра Вучича хотя бы частично ввести санкции против России.

На данный момент сербский президент не будет вводить санкции. Он поставил на кон свою репутацию, с десяток раз повторив, что он не будет вводить санкции против Москвы.

Во-первых, потому, что он всю свою политическую карьеру сделал на постулировании дружбы с Россией, а во-вторых, потому что это для любого сербского политика будет самоубийством, исходя из настроений, которые бытуют в Сербии. Там 80% граждан поддерживают Россию даже в этой крайне непростой ситуации», – сказал Бондаренко.