Вучич стал почетным гражданином столицы Республики Сербской

22.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Анна Брнабич, председатель Народной скупщины Ивица Дачич и ряд министров правительства страны приехали с деловым визитом в Республику Сербскую.

Гостей встречали президент РС Желька Цвиянович, сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, премьер-министр Радован Вишкович и председатель Народной скупщины РС Неделько Чубрилович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербская делегация в столь внушительном составе прибыла в Республику Сербскую для того, чтобы обсудить крупные инвестиционные проекты. В частности, строительство автомагистрали « Баня-Лука – Белград», аэропорта в Требине и начало реализации крупного проекта по строительству ГЭС «Бук Биела» на реке Дрина.

«Мир – это наше будущее, и совместная работа – это наше будущее, – сказал по итогам заседания Совета по сотрудничеству Александр Вучич. – БиГ является третьим экспортным направлением Сербии, и седьмым по объему торговым партнером.

Я считаю, что торговый обмен в 2021 году может быть значительно выше, чем в 2020 году… Конечно, в условиях пандемии нужна особая помощь. Мы обратим особое внимание на четыре муниципалитета: три в Республике Сербской – Костайница, Козарска Дубица и Невесинье, как пострадавшие от землетрясения и еще один муниципалитет в Федерации БиГ – Дрвар (населенный преимущественно сербами – ред.)».

Вучич отметил, что на заседании Совета по сотрудничеству также говорили об аэропорте Требине, который, по его мнению, имеет большой потенциал, и поэтому в него будет вложено много инвестиций. Также Сербия окажет существенную поддержку гражданам Республике Сербской в ​​строительстве автотрассы на Биелину.

Со своей стороны президент РС Желька Цвиянович выразила удовлетворение тем, что начинается строительство ГЭС «Бук Биела», которого ждали несколько десятилетий.

«Сегодня Республика Сербская живет и функционирует в среде, в которой вы слышите самые уродливые слова от тех, кто должен быть партнером и с кем вы должны думать о совместном развитии и строительстве, кто проявляет ненависть, нетерпимость, неспособность общаться, и это обременяет все, что вы попробуйте сделать, как в экономическом плане, так и в области здравоохранения, – оценила действия федерального сараевского руководства БиГ по отношению к РС Желька Цвиянович. – То, что нам ни с кем не удавалось сделать, мы сделали с Сербией.

В нашем сотрудничестве нет ничего плохого, лишь только то, что мы хотим принести нашим гражданам. Сербия идет по пути развития, и мы хотим, чтобы этот путь был намечен и для наших граждан».

Сегодня же в торжественной обстановке Александру Вучичу был вручен символический ключ от города, а также сертификат почетного гражданина столицы РС – Баня-Луки.

«Сегодня мне выпала большая ответственность – быть одним из тех, кто что-то принесет и даст Баня-Луке, и, прежде всего, бескорыстно все, что я могу и имею, всю поддержку, любовь только за это великое право, за честь иметь возможность сказать, что я такой же, как и вы, из Баня-Луки.

Быть из Баня-Луки также означает знать, что это город каждого. Город, построенный на различиях, чтобы стать городом без различий. Главным городом всех сердец и основой единой культуры, традиций, религии и языка», – сказал, получив почетный дар, Александр Вучич.