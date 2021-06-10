Вучич ставит на место косовских сепаратистов

10.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич предсказал, что переговоры с представителями албанского режима Приштины в Брюсселе будут сложными.

При этом сербский президент прокомментировал слова «президента» Косово Вьосы Османи, которая перед переговорами заявила, что независимость края не обсуждается.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», будучи с визитом в Эстонии, «президент» Косово Вьоса Османи в свойственной ей нагловатой манере прокомментировала предстоящие переговоры между Белградом и Приштиной, которые должны состояться в ближайший вторник.

«Косово намерено продолжить диалог, и мы продолжаем сотрудничать с соседними странами, включая Сербию, которая еще не принесла извинений за преступления, совершенные в регионе, – заявила Османи. – Этот этап диалога – новая глава для Косово, но у нас есть красные линии насчет того, что не будет обсуждаться. Мы вообще не обсуждаем окончательный статус Косово – это независимая страна. Мы ни в коем случае не приемлем пересмотра границ. Мы не примем в Косово даже таких моделей, как модель Республики Сербской в ​​Боснии, потому что мы хотим защитить Косово».

В ответ на эту эскападу Александр Вучич сказал, что если представители Приштины думают, что приезжают в Брюссель ради того, о чем заявляют – им не нужно ехать туда. И он предвидит, что переговоры будут сложными.

«Я всегда дивился тем, кто в спортивном смысле, еще до начала игры обещает разбить соперника, и вопрос лишь в том, сколько голов пропустит та сторона. Однако, когда начинается игра, все оказывается намного сложнее…. Они приезжают, чтобы устроить шоу, мы же хотим быть серьезными, ответственными и настроены на диалог. Результат становится ясен в конце игры, а не перед ее началом. А то, что в начале, я видел уже тысячу раз», – заключил Вучич.