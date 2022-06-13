Вучич тайком демонстрирует оптимизм вместе с желанием вступить в ЕС

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В повестке дня визита канцлера Германии Олафа Шольца были ожидаемые темы: Косово, евроинтеграция, война на Украине и санкции против России.

Тем не менее, пресс-конференция прошла с некоторыми пикантными подробностями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Самым большим сюрпризом стало то, что президент Сербии Александр Вучич отметил более раннее заявление Олафа Шолца из Приштины, когда он сказал, что непризнанные страны не могут стать членами ЕС.

«Сегодня мы впервые услышали из Европы, что в ЕС добиваются от нас взаимного признания», — сказал Вучич.

«Это урок для Вучича, что этот статус также должен обсуждаться. Эта формула взаимного признания присутствует во всех разговорах и выступлениях представителей стран ЕС, которые выступают за признание Косово. Я могу интерпретировать это «удивление» со стороны Вучича только как уклонение сербских властей от того факта, что Косово полностью стало суверенным за последние десять лет», — сказал в интервью DW Душан Янич из Форума межэтнических отношений.

Прозападный дипломат Огнен Прибичевич, бывший посол Сербии в Германии, не считает заявление Олафа Шольца большой неожиданностью, поскольку нечто подобное часто слышали из Вашингтона, а косвенно и из некоторых других европейских стран.

«Все это было ожидаемо, потому что сам канцлер Шольц испытывает серьезное внутреннее и внешнее давление, когда речь идет о войне на Украине, и поэтому можно было ожидать, что он будет заострять некоторые сообщения в Белграде», – сказал Прибичевич.

Однако, по словам дипломата, Шольц не стал заострять свое внимание, когда речь шла о расширении Европейского Союза.

«Канцлер упомянул о приверженности Германии процессу присоединения. Я ожидал более конкретных заявлений, когда речь заходит о будущем членстве Сербии в ЕС», – отметил он.

Однако можно сказать, что после переговоров с канцлером Германии президент Сербии проявил немного больше оптимизма в вопросе евроинтеграции, чем это следовало.

Как отмечает Душан Янич, в последние недели Александр Вучич яростно выступает за европейский путь Сербии, однако конкретных шагов для этого Белград практически не предпринимает.

«За последние семь-восемь лет ничего не было сделано, Сербии пора назначить переговорщика, который будет этим заниматься, и начать больше работать над темами, упомянутыми Вучичем», — добавил он.

Огнен Прибичевич считает, что у сербской стороны есть определенный оптимизм, поскольку канцлер Германии озвучил в Белграде иную позицию, чем французская, где Макрон выступает против расширения ЕС.

«Я думаю, именно отсюда исходит умеренный оптимизм сербской стороны, который мы услышали после этих переговоров», — говорит Прибичевич.

По словам президента Сербии, канцлер Германии «четко и резко» заявил, что Сербия должна ввести санкции против России, и сам Шольц подтвердил эти требования перед журналистами.

Душан Янич считает, что ЕС не будет долго «терпеть» такую ​​позицию Сербии.

«Можно обсудить, к каким санкциям присоединится Сербия, учитывая, что она не является членом ЕС. Но Сербия не может бесконечно избегать этого вопроса и пытаться сыграть в отношении других сторон в наивность с помощью несерьезных отговорок», – считает Янич.

Огнен Прибичевич рассматривает эту ситуацию «как круг разочарований и невыполненных обещаний».

«Я считаю крайне важным, что у ЕС не хватило сил разработать серьезную стратегию, когда речь идет о Западных Балканах и, прежде всего, о Сербии как крупнейшей стране региона. Сербия давно должна была стать членом ЕС», – негодует он.