Вучич: «У нас нет никакого конфликта с Россией»

07.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что те представители прессы, которые ранее называли его «слугой русских», теперь больше всего говорят о «конфликте Сербии и России».

Об этом сербский лидер заявил телеканалу Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич отметил, что больше всего негатива и недостоверной информации идет от представителей хорватской прессы, которые следят за каждым его шагом. В частности, освещая визит президента Сербии в Вашингтон, те описали его так, будто американцы довели гостя до слез.

«Видимо я готов был расплакаться от того, что мусульманский мир отвернется от нас (из-за переноса посольства в Иерусалим – ред.), – прокомментировал сообщения СМИ Вучич. – И теперь, вероятно, они (мусульмане – ред.) ринутся в Приштину, которая откроет посольство в Иерусалиме в ответ на признание Косово».

Президент Сербии отметил, что его государство имеет право принимать политические решения самостоятельно.

«Те, что рисовали у меня мишень на лбу, говоря, что я слуга русских, что мы всегда в союзе с русскими, а не с европейцами… До вчерашнего дня меня обвиняли в этом в Хорватии, и теперь они же обвиняют меня в конфликте с Россией, но у нас нет конфликта!

Никакого конфликта не было, за исключением одного неприличного поста пресс-секретаря МИД России. Я горжусь реакцией суверенного, свободного и независимого сербского государства, которое показало, что оно защищает интересы только своей страны и никого не спрашивает, потому что оно работает в интересах своих граждан.

Мы резко отреагировали, и я благодарен Лаврову, Путину и Пескову (за их взвешенную позицию и принесенные извинения – ред.)».