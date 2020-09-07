07.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, США, Хорватия
Просмотров:

Вучич: «У нас нет никакого конфликта с Россией»


Президент Сербии Александр Вучич отметил, что те представители прессы, которые ранее называли его «слугой русских», теперь больше всего говорят о «конфликте Сербии и России».

Об этом сербский лидер заявил телеканалу Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вучич отметил, что больше всего негатива и недостоверной информации идет от представителей хорватской прессы, которые следят за каждым его шагом. В частности, освещая визит президента Сербии в Вашингтон, те описали его так, будто американцы довели гостя до слез.

«Видимо я готов был расплакаться от того, что мусульманский мир отвернется от нас (из-за переноса посольства в Иерусалим – ред.), – прокомментировал сообщения СМИ Вучич. – И теперь, вероятно, они (мусульмане – ред.) ринутся в Приштину, которая откроет посольство в Иерусалиме в ответ на признание Косово».

Президент Сербии отметил, что его государство имеет право принимать политические решения самостоятельно.

«Те, что рисовали у меня мишень на лбу, говоря, что я слуга русских, что мы всегда в союзе с русскими, а не с европейцами… До вчерашнего дня меня обвиняли в этом в Хорватии, и теперь они же обвиняют меня в конфликте с Россией, но у нас нет конфликта!


Никакого конфликта не было, за исключением одного неприличного поста пресс-секретаря МИД России. Я горжусь реакцией суверенного, свободного и независимого сербского государства, которое показало, что оно защищает интересы только своей страны и никого не спрашивает, потому что оно работает в интересах своих граждан.

Мы резко отреагировали, и я благодарен Лаврову, Путину и Пескову (за их взвешенную позицию и принесенные извинения – ред.)».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть