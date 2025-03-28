Вучич уповает на отказ России от своей доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС)

Алексей Топоров.  
28.03.2025 16:26
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Скандал, Спецоперация, США


Президент Сербии Александр Вучич отметил, что не видит изменений позиции США относительно введения санкций против НИС.

Об этом он рассказал в интервью британской Financial Times (FT), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что не видит изменений позиции США относительно введения санкций...

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«Мы говорили с американцами, русскими и со всеми остальными о поиске решения… переговоры с американской стороной по вопросу НИС не сдвинулись с мертвой точки. Если санкции вступят в силу, нам хочется как можно скорее увидеть реакцию российской стороны, а затем уже придется реагировать самим», – прокомментировал ситуацию Вучич.

По его словам, позиция России заключается в том, что Москва хочет сохранить свою контрольную долю акций в НИС «любой ценой». Вучич признался, что не уверен, что трубопровод, принадлежащий хорватской компании Janaf, по которому идёт большая часть импортируемой Сербией сырой нефти, не прекратит транспортировку нефти в эту пятницу, когда истечёт срок переноса действий санкций США.

«Прежде всего, нам необходимо иметь полностью защищенный рынок нефти в нашей стране, что подразумевает полное снабжение нефтью наших НПЗ и нашего рынка бензина», – отметил президент Сербии.

Он добавил, что цена для перекупки русской доли Белградом не является проблемой и что решение, по его словам, можно было бы «легко» найти, если бы было достигнуто соглашение о передаче права собственности на NIS от России.

Напомним, что 15 января текущего года уходящая администрация Байдена в США ввела санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС) из-за того, что 56,1% акций компании принадлежали «Газпром нефти». Тогда министерство финансов США призвало российскую государственную компанию «Газпром» и ее дочернюю компанию «Газпромнефть» продать контрольный пакет акций сербского концерна.

Однако в ответ подсанкционная «Газпромнефть» передала 5,15% акций головной компании – неподсанкционному «Газпрому». Но этот шаг, похоже, не удовлетворил Вашингтон, который в последнее время изображает симпатию к России.

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