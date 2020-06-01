Вучич в Болгарии: «Строительство Балканского потока важно для будущего Болгарии и Сербии»

01.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич в ходе сегодняшнего рабочего визита в Болгарию вместе с болгарским премьером Бойко Борисовым побывал на месте строительства скоростной магистрали «Белград-София» и газопровода «Балканский поток» – части проекта «Турецкий поток».

Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у нас была возможность посетить два важных совместных проекта Сербии и Болгарии, – прокомментировал итоги поездки сербский лидер. – Строительство Балканского потока имеет важное значение для будущего Болгарии и Сербии. Наши люди полностью понимают важность этих инвестиций. Строительство этого трубопровода означает экономический рост, развитие наших отраслей, обеспечение наших домов одним из важнейших источников энергии. Это является стратегической необходимостью для прогресса наших стран».

Александр Вучич проехался по маршруту будущего газопровода – вплоть до Крушунского водопада.

«Я видел, как быстро выполняется работа и насколько хорошо это делают болгары, – отметил сербский лидер, добавив, что Сербия достроит газовую магистраль от сербского Ниша до Болгарии.

Также Вучич и Борисов побывали на месте строительства автотрассы «Белград – София» в районе Сливницы и Драгомана. А после возложили цветы к мемориальной доске Святителю Савве (Неманичу), основателю Сербской автокефальной православной церкви в храме Святых Сорока мучеников в Великом Трново (где упокоился почитаемый сербами святой, возвращаясь из паломничества в Иерусалим).

У места упокоения святителя Саввы Сербского

«Почет, который он (святитель Савва – ред.) получает от болгарского народа с 13-го века до сегодняшнего дня, говорит о неразрывных связях между сербами и болгарами», – отметил президент Сербии.