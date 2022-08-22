Вучич: в Косово чеченцы вербуют боевиков для Украины

Новости Украины

С 1999 года против сербского населения в Косово ведется перманентный террор.

Об этом в обращении к нации заявил президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Брюсселе с премьер-министром самопровозглашенной республики Альбином Курти.

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«С 1999 года, когда силы безопасности Сербии и СРЮ были изгнаны из Косово Кумановским соглашением и резолюцией ООН 1244, против сербского населения ведется перманентный террор. Это привело к преследованию более 210 тысяч человек, у которых были украдены квартиры и дома, многие из них были убиты, а дома разрушены», – сказал Вучич.

По словам сербского лидера, резолюция 1244 остается в силе и сегодня, что ее никто не отменял и не может отменить, потому что это документ ООН.

В этом документе четко написано, что страны ООН выражают свою приверженность территориальной целостности и суверенитету СРЮ и других стран региона, принимая во внимание требование значительной автономии и самоуправления в Косово, а также заявление о том, что определенное количество сербских военнослужащих и полицейских может быть возвращено в край.

«Несмотря на все это, поскольку в резолюции указано, что окончательный статус определяется ООН, а не странами «Пятерки», они отметили, что «стандарты важнее статуса». Что это за нормы, они показали 17 марта 2004 года, когда преследовали наш народ. Основываясь на них, они, вероятно, решили в западном мире, что стандарты были соблюдены и что можно позволить им провозгласить независимость», — подчеркнул президент.

По его словам, из Брюссельского соглашения албанцы готовы выполнять только то, что им выгодно, на что они получили зеленый свет от США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Но при этом они никогда не выполнят основное обязательство, которым является создание Союза сербских муниципалитетов.

«Нам некуда идти, мы загнаны в угол, что касается Косово и Метохии, и наш ключевой посыл сегодня нашему населению в крае был, несмотря ни на что… И несмотря ни на что, колонн беженцев не будет, мы сохраним наших людей в Косово. Если НАТО этого не захочет, то силы КФОР смогут участвовать в этом преследовании вместе с албанцами, но я надеюсь, что этого не будет», – заявил Вучич.

Он отметил, что в последние дни среди жителей севера Косово и Метохии царит страх после всех угроз албанского руководства. Во время встречи с представителями сербов в крае президент Сербии подчеркнул, что албанцы преследуют две цели: отмену всего, что имеет отношение к сербскому государству, и окончательное изгнание сербского населения.

Президент Сербии представил также предложение из шести пунктов, которое делегация Приштины предложила ему в Брюсселе. В него входит просьба о взаимном признании и пересмотр договора о создании ССМ.

«Вам будет трудно убедить меня, что они действуют совершенно независимо и что у них нет чьей-либо поддержки. Впереди трудный период, и важно, чтобы мы были фундаментально едины, чтобы мы заботились о Сербии и выпутались из всего этого», — сказал президент.

Кроме того, сербский лидер отметил, что на севере Косово и Метохии активизировались все виды разведывательной деятельности.

«Вовремя мы проинформировали лиц, которые находятся в списке на ликвидацию со стороны приштинского режима, который был одобрен некоторыми внешними службами. Мы обнаружили странные движения некоторых лиц. Группа черкесов и чеченцев находилась на севере Косово и Метохии с двумя целями, одна из которых — наблюдение на севере и дополнительная вербовка албанцев для конфликта в Украине», — подчеркнул глава государства.

По его словам, это лица, связанные с оппонентами чеченского лидера Рамзана Кадырова.

3 августа в местечке Зубин Поток они встретились с гражданином Турции, а на севере проверяли готовность сербов противостоять властям в Приштине. Это делалось с целью нейтрализации вооруженных групп сербов.