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04.06.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Военные преступления, Война, Дзен, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал
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Вучич: «В моргах Приштины до сих пор хранятся тела убитых сербов»

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Сербия полностью готова к диалогу о...

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Сербия полностью готова к диалогу о пропавших без вести в Косово и готова начать эксгумацию в любых местах, где укажет Приштина.

При этом Вучич отметил, что косовская сторона уклоняется от подобных действий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербия готова провести эксгумацию в любом месте на контролируемой Белградом территории, где, по мнению косовских сепаратистов, постоянно обвиняющих сербскую сторону в геноциде, имеются массовые захоронения албанцев.

«Но мы просим и их показать свою ответственность перед сербами, убитыми в Косово и Метохии», – отметил Вучич.

По словам сербского президента, в земле Косово покоятся останки как минимум 350 убитых сербов, числящихся пропавшими без вести.

«По нашим данным, в приштинском морге находятся несколько десятков тел убитых сербов, и мы просим провести окончательный анализ и выяснить, о каких лицах идет речь. Мы предложили это албанцам и сказали, что готовы, но они отказались в предыдущем квартале, и я хочу верить, что теперь они не откажутся.

Пусть они укажут, где, по их мнению, имеются захоронения албанцев, и мы проведем необходимые работы, но мы просим этого и для нас, потому что у нас есть точная информация по нескольким местам, где могут быть похоронены солдаты и гражданские лица сербской национальности », – подчеркнул Вучич.


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