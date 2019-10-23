Вучич: «В переговорах по Косово обе стороны должны проиграть»

23.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербия никогда не признает Косово в его нынешних границах.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью венской газете «Standart», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу вам сказать, я почти полностью исключаю это», – сказал Вучич.

При этом он не исключил возможности изменения границ или обмена территориями.

«Обе стороны должны одинаково проиграть, чтобы возникла ситуация вин-вин (двойного выигрыша – ред.). Не может быть, чтобы одна сторона получила все – территорию, людей. Что они нам дадут? Возможно ли вступление в ЕС через десять лет? Кто нам это гарантирует?», – спросил Вучич.

По его словам, после блокирования Францией начала переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, в Сербии снизилось доверие к Брюсселю, и в перспективе Евросоюз станет еще менее популярным.

«Поэтому мы должны теперь позаботиться о себе и сосредоточиться на достижении четырех свобод – свободного перемещения товаров, капитала, людей и услуг – в регионе», – отметил Вучич.

Президент подчеркнул, что есть только одно условие для продолжения диалога с Косово.

«Приштина должна отменить пошлины (100% пошлины на сербские товары – ркд.), и тогда мы обсудим все без предварительных условий. Однако нам говорят, что мы не должны говорить о территориях, об автономии для севера? В таких условиях не ведутся переговоры», – заметил Вучич.

Он не считает, что приход к власти в Косово новой националистической партии «Самоопределение» кардинально изменит ситуацию в переговорах.

«Последние их публичные заявления были в три раза хуже, чем заявления Хашима Тачи и Рамуша Харадиная («президент» и бывший «премьер-министр» Косово, в прошлом боевики – ред.)», – объяснил президент.

При этом Вучич пообещал, что он сделает все для достижения соглашения, поскольку это обеспечит будущее нации.

«Меня интересует то, что напишут через 30 или 40 лет в учебниках истории по данному вопросу», – подчеркнул Вучич.