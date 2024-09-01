Вучич в Праге: «Сербия — на пути к ЕС, она не «троянский конь» России в Европе»

Сергей Рыжов.  
01.09.2024 10:04
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Сербия


В последние дни западные СМИ проявляют недюжинный интерес к Сербии- особенно после недавнего визита Эммануэля Макрона в Белград и вообще – в контексте евроустремлений сербского руководства.

Так, финансируемое из госбюджета США пропагандистское «Радио Свобода» с удовольствием выносит в заголовок своего материала характерную цитату из выступления сербского президента Александра Вучича на состоявшемся в Праге международном форуме Globsec: «Сербия — на пути к ЕС, она не «троянский конь» России в Европе».

В последние дни западные СМИ проявляют недюжинный интерес к Сербии- особенно после недавнего визита...

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По словам авторов материала, таким образом Вучич убеждал собравшихся в том, что для ЕС нет большой беды в  том, что в рамках своей многовекторности он поддерживает тесные связи с  президентом РФ Владимиром Путиным.

«Как заявил Вучич, он не разговаривал с Путиным уже два с половиной года – с момента российского широкомасштабного вторжения в Украину. Он также отметил, что Сербия не «сидит на двух стульях» и находится на пути вступления в ЕС», – пишет «Радио Свобода».

При этом Вучич не стал отрицать, что в Сербии традиционно очень хорошо относятся к России.

«Мы этого не скрываем, и я не стыжусь этого. В ЕС не согласны с позицией Сербии, которая, в отличие от подавляющего большинства других стран-кандидатов на вступление в союз, не ввела санкции против России, но понимают позицию Белграда».

По словам Вучича, которого поддержал и президент Черногории Яков Милатович, ЕС должен больше доверять Сербии и ее стремлению вступить в Евросоюз.

Наибольшей проблемой на пути в ЕС при этом Вучич назвал не отношения Сербии с Россией или Украиной, а ситуацию вокруг частично признанного Косово.

«Милатович предположил, что Черногория может вступить в ЕС уже к 2029 году. В своем выступлении он отметил, что для Черногории решение о присоединении к санкциям против России далось нелегко, однако страна пошла на это, поскольку хочет соответствовать общеевропейской позиции», – говорится в публикации,

Черногорский лидер сослался на свой разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая накануне также выступила в Праге. По его словам, фон дер Ляен выразила надежду, что ЕС расширится за счет Черногории еще до окончания ее мандата во главе Еврокомиссии, то есть до 2029 года.

Вучич, со своей стороны, выразил мнение, что Сербию примут в Евросоюз не раньше 2030 года.

“Вучич не верит, что Сербия вступит в Евросоюз в 2028 году. Президент Сербии поговорил на рамочном форуме со специальным посланником Европейского Союза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком и призвал к конкретной и недвусмысленной реакции со стороны Европейского Союза, не только осудив последнее насилие Приштины против Косово и Метохии, но и мпризвав предотвратить такое насилие и защитить сербов. Президент Вучич также поговорил на Форуме с высоким представителем международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмитом, а также с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также на форуме GLOBSEK 2024 он встретился и пообщался с президентами Чехии и Финляндии Петром Павлом и Александром Стуббом, а также с бывшим докладчиком Европарламента по Сербии Владимиром Бильчиком”, – говорится в материале.

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