11.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Политика, Россия, Сербия
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Вучич: «В Сербии есть депутаты, которые говорят глупости про Россию, но они не извиняются»


Президент Сербии Александр Вучич отметил тактичность президента России Владимира Путина, который вслед за министром иностранных дел Сергеем Лавровым принес извинения за неуместную шутку представителя МИД РФ Марии Захоровой.

Об этом сербский лидер рассказал каналу РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже, – рассказал Вучич. – Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы об этом не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения, а произошедшее лишь незначительный инцидент».

По словам президента Сербии, его российский коллега «проявил порядочность и сказал, что за этим не стоит российское государство, и особенно не он лично», в то время как «в Сербии есть депутаты, которые говорят глупости про Россию, и они не извиняются».

«Мелкие лидеры не могут понять вас, то есть те, кто имеет узкий взгляд на мир, но Путин очень хорошо понимает проблемы Сербии… Путин очень хорошо понимает, насколько сложно, когда стране с семью миллионами человек нужно сохранять мир и стабильность и развиваться быстрее всех в Европе. Путин умеет ценить это, и я ценю его уважение», – резюмировал Вучич.

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