Вучич: В Сербии есть газ благодаря бдительности ФСБ

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Новости Украины

В случае уничтожения газопровода «Турецкий поток» Сербия осталась бы без газа и электроэнергии на шесть месяцев, несмотря на самые большие запасы газа в истории.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил 10 октября на встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бен Заид аль-Нахайяном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто в СМИ этого не заметил, а президент Путин заявил, что кто-то попробует уничтожить «Турецкий поток», – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что в таком случае были бы остановлены газовые электростанции страны, и Сербия бы осталась без электроэнергии и газа на 6 месяцев.

Вучич объявил, что будет требовать от сербской службы безопасности (БИА) и полиции обеспечить безопасность газопровода от возможных диверсий. Президент Сербии также сказал, что будет запрашивать дополнительную информацию от российской стороны о попытках разрушить «Турецкий поток», и требовать дополнительной защиты газопровода на всём его протяжении.

Как известно, большую часть газа Сербия получает по контракту с российским «Газпромом». Газ поступает по продолжению одной из веток «Турецкого потока» – газопроводу через Болгарию и Сербию, получившему название «Балканский поток». Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ заявил о том, что киевский режим совершил попытку подрыва участка газопровода «Турецкий поток».

А 11 октября директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович отметил, что контракт с «Газпромом» очень выгоден.

«Если бы мы купили газ на бирже, то нам пришлось бы продавать его потребителям в шесть-девять раз дороже, чем сейчас. Благодаря договоренности между президентом Александром Вучичем и президентом России Владимиром Путиным сегодня средняя цена за российский газ – 353 евро. В следующем квартале она составит около 420 евро. В первом квартале 2023 года – 430 евро, а в конце отопительного сезона, то есть во втором квартале следующего года, если не будет нефтяных шоков (из-за нефтяной формулы ценообразования – прим. ПН), цена будет около 388 евро», – сказал Баятович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце марта 2022 года Александр Вучич признал, что Сербия 90% газа получает из России.