Вучич: В срыве диалога с Сербией виновата Приштина

16.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич заявил по возращении в Белград, что ему стало ясно, почему накануне в Брюсселе делегация косовских сепаратистов вела себя так, чтобы спровоцировать сербскую делегацию выйти из переговорного процесса.

Вучич анонсировал специальное заседание сербского парламента, посвященное итогам вчерашней встречи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии на встрече с журналистами сказал, что после бессонной ночи он разобрался, какие цели преследовала албанская делегация.

«Вчера диалог между Белградом и Приштиной продолжился под эгидой ЕС, – напомнил президент Сербии. – И это была самая странная фаза переговоров. После бессонной ночи я могу с уверенностью, почти с полной уверенностью, заявить, что те, кто прибыл со стороны Приштины, хотели заставить нас уйти, отказаться от диалога. Все, что они делали, просили, говорили, означало – мы хотим избежать диалога, переговоров».

Вучич указал, что серьезно обсуждалась только одна тема, и то вкратце, и это был вопрос пропавших без вести.

«Мы хотим достичь всеобъемлющих договоренностей по этому вопросу, чтобы показать людям, что мы не хотим никого скрывать, и в то же время нам хочется, чтобы приштинская сторона разрешила нам и международным организациям доступ в определенные места в Косово и Метохии, чтобы мы могли провести эксгумацию», – сказал президент Сербии.

Также Александр Вучич заявил, что 22 июня состоится сессия Народной скупщины Сербии, в ходе которой он подробно остановится на абсолютно каждом актуальном вопросе: ситуации в Косово и Метохии, планах и идеях сербских переговорщиков, а также на отношении, с которым Сербия сталкивается в международном сообществе.