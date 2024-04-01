Вучич велел сбивать шпионские воздушные объекты над Сербией

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Сербская авиация засекла в небе над городом Валево неопознанный летательный объект, предположительно разведывательный дрон НАТО.

По приказу президента Сербии Александра Вучича на его перехват были подняты два истребителя МиГ-29, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нарушитель воздушного пространства Сербии находился на высоте 5 тыс. 500 метров. Ему удалось исчезнуть с сербских радаров, после чего сербским боевым самолетам был дан приказ вернуться на аэродром.

«Это был аэростат или большой шпионский дрон? Он быстро покинул этот район. В следующий раз силы ПВО воздействуют на него и собьют, чтобы мы могли определить, чей он», – сказал Александр Вучич.

Президент Сербии провел осмотра подразделений ВВС и ПВО Сербии в аэропорту «Полковник-пилот Миленко Павлович» в Батайнице. Он отметил, что сербские вооруженные силы не отреагировали на нарушителя при помощи ПВО, а просто подняли в небо боевые самолеты, но если подобное произойдет ещё раз – будут бить на поражение.