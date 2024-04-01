Вучич велел сбивать шпионские воздушные объекты над Сербией

Алексей Топоров.  
01.04.2024 12:57
  (Мск) , Белград
Просмотров: 113
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Сербия, Шпионаж


Сербская авиация засекла в небе над городом Валево неопознанный летательный объект, предположительно разведывательный дрон НАТО.

По приказу президента Сербии Александра Вучича на его перехват были подняты два истребителя МиГ-29, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербская авиация засекла в небе над городом Валево неопознанный летательный объект, предположительно разведывательный дрон...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Нарушитель воздушного пространства Сербии находился на высоте 5 тыс. 500 метров. Ему удалось исчезнуть с сербских радаров, после чего сербским боевым самолетам был дан приказ вернуться на аэродром.

«Это был аэростат или большой шпионский дрон? Он быстро покинул этот район. В следующий раз силы ПВО воздействуют на него и собьют, чтобы мы могли определить, чей он», – сказал Александр Вучич.

Президент Сербии провел осмотра подразделений ВВС и ПВО Сербии в аэропорту «Полковник-пилот Миленко Павлович» в Батайнице. Он отметил, что сербские вооруженные силы не отреагировали на нарушителя при помощи ПВО, а просто подняли в небо боевые самолеты, но если подобное произойдет ещё раз – будут бить на поражение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть