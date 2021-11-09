Вучич вместе с послом России обсудил предстоящий визит в Москву

Президент Республики Сербия Александр Вучич принял посла Российской Федерации Александра Боцан- Харченко.

В ходе встречи речь шла о подготовке к предстоящему визиту Вучича в Москву и встрече с Владимиром Путиным.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе беседы Александр Вучич подчеркнул важность своего предстоящего визита в Москву, учитывая репутацию и влияние Российской Федерации и президента Путина на мировой политической арене, а также в свете мировых экономических тенденций. Посол Александр Боцан-Харченко в свою очередь высказал убежденность, что визит будет успешным, как и все предыдущие, учитывая дружеские отношения и хорошее сотрудничество между двумя странами.

Собеседники оценили, что предстоящий визит президента Вучича является продолжением успешного политического диалога между Сербией и Россией, который становится все более интенсивным из года в год, и что он представляет собой выражение взаимного стремления к всестороннему прогрессу в сотрудничестве между двумя странами

«Президент Вучич отметил то, что президент Путин понимает позицию Сербии, и еще раз выразил свою благодарность за поддержку в вопросе Косово и Метохии, то есть территориальной целостности и суверенитета Сербии, – говорится в сообщении администрации сербского президента. – Президент Вучич и посол Боцан-Харченко обсудили деятельность после заседания Межправительственного комитета России и Сербии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и визита заместителя председателя правительства России Юрия Борисова».

Президент Вучич подчеркнул, что реализация совместных инфраструктурных и энергетических проектов осуществляется в соответствии с установленными сроками, и что параллельно страны работают над другими конкретными предложениями для более тесного сотрудничества во многих областях, представляющих взаимный интерес.

Помимо двусторонних отношений, президент Вучич и посол Боцан-Харченко также обсудили текущие проблемы в регионе и в мире.