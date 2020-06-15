Вучич возглавил рейтинг политиков сербского оппозиционного издания

15.06.2020, Белград, Ксения Голуб

Согласно рейтингу политиков, который опубликовал журнал «Новая сербская политическая мысль», возглавляемый оппозиционером Джордже Вукадиновичем, президент Сербии Александр Вучич набрал 3,9 баллов по пятибалльной шкале, заняв первое место, значительно опередив лидеров оппозиции.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщает собственный корреспондент из Белграда.

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Президент Сербии и председатель правящей Сербской прогрессивной партии Александр Вучич заявил, что пока эпидемиологи считают, что массовые мероприятия увеличивают риск распространения коронавируса, он будет проводить удаленную кампанию, не собирая сторонников. Однако отсутствие личных встреч с избирателями и традиционных поездок по стране не помешало президенту Сербии возглавить рейтинг самых влиятельных политиков страны.

Согласно данным рейтинга, основанным на оценке популярности по пятибальной шкале, в топ-5 лидеров кроме Вучича, набравшего 3.29 балла, входят глава МИД Ивица Дачич с 3,01 баллами, премьер-министр Анна Брнабич, получившая ровно 3 балла. Лидер движения СПАС Александр Шапич получил 2,72 балла, спикер парламента Майя Гойкович – 2,45 балла. Лидеры же оппозиции Драган Джилас и Бошко Обрадович находятся на 16-м и 18-м местах соответственно.

Ситуация вокруг партий выглядит следующим образом: коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии уже сейчас набирает о 62,4% поддержки избирателей, в то время как оппозиция имеет только 7,1%. Союз Александра Вучича и Ивицы Дачича (Социалистическая партия Сербии) имеет наибольшие симпатии избирателей.

Политический аналитик Деян Вук Станкович в эксклюзивном комментарии для «ПолитНавигатора» подчеркивает, что успех СПП и Вучича заключается в создании позитивного образа страны, ее экономического, политического и социального развития.

«Это намерение ясно видно из идентификации правящей партии и ее лидера с рядом завершенных и активных проектов общегосударственного значения: открытием новых рабочих мест, заводов и поощрением государством предпринимательской деятельности, открытием новых направлений в автомобильном и железнодорожном транспорте, инфраструктуре, поддержке сельского хозяйства.

Другим важным моментом в кампании является акцент на политическую и медийную харизму президента Сербии. Вучич, безусловно, самый популярный сербский политик и единственный, кто имеет более положительные, чем отрицательные оценки среди граждан Сербии», – считает эксперт.

«Популярность же Вучича пагубна для оппозиции, потому что у нее нет лидера, способного конкурировать с ним в ближайшем будущем, – убежден Станкович. – Другая причина – разобщенность и отсутствие рационального и решительного руководства у оппозиции. Смущенная, раздробленная и часто ссорящаяся между собой, она не предложила ни адекватной альтернативной политической программы, ни политически и убедительного в средствах массовой информации лидера, который бы последовательно и конкретно боролся против Вучича».