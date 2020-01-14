Вучич: «Я не пойду танками на Черногорию»

14.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Время «сербской безответственности» прошло, страна будет решать проблемы в отношениях с соседями путем переговоров.

Об этом в интервью телеканалу Pink, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не пойду танками по Черногории, время сербской безответственности прошло. Я должен заботиться об интересах Сербии», – отметил Вучич.

Он подчеркнул, что всегда готов поговорить с президентом Черногории Мило Джукановичем, хотя их взгляды различны. По его словам, он всегда честно заявлял о правах сербского народа.

«Мне жаль, если правящая партия соседней страны недовольна, но моя роль – заботиться о 28 процентах сербского населения Черногории», – заявил Вучич.

Он напомнил, что 25% албанцев в Черногории обладают большими правами, чем сербы в Черногории. Также Вучич подчеркнул, что он благодарен сербам в соседней стране за то, что они отстаивают свои права.

Вучич не верит, что Черногория изменит решение по антиправославному закону о свободе религии, но считает, что благодаря этому конфликту пробуждается сербский народ в Черногории.

«Не только в Черногории, но и в Сербии, Республике Сербской, они чувствуют несправедливость, потому то, что позволено другим, сербам – нет. То же самое я сказал международному сообществу», – сказал он.

В ночь 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который предусматривает изъятие 650 православных святынь. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.